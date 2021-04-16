Postegro ve Lili kapandı mı? Instagram kullanıcılarını bekleyen büyük tehlike

Postegro ve Lilii uygulaması geçtiğimiz günlerde ücretsiz kullanıma kapatılması sonrasında pek çok kullanıcısında hayal kırıklığı yarattı. Gizlilik kurallarını ihlal ederek Instagram paylaşımlarının görülebilmesine imkan tanıyan Postegro ve Lili benzeri programlar, ücretsiz sürümlerini durdurarak ücretli sürüme geçiş yaptı. Ancak bazı kullanıcılar, ücretlerini ödemelerine rağmen uygulamanın çalışmadığı yönünde geri bildirimlerde bulundu.