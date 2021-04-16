Postegro ve Lili kapandı mı? Instagram kullanıcılarını bekleyen büyük tehlike
Instagram'da gizli hesapları görüntüleme uygulaması olarak tanıtılan ve binlerce kişinin cihazlarına yüklediği Postegro ve Lili kapandı mı soruları ile gündemde yer alıyor. Instagram'ın kullanıcı politikaları gereği arkadaş olmayan kişilerin paylaşımlarını göstermemesi dolayısıyla bu paylaşımları görmek isteyen kullanıcılar, Postegro ve Lili gibi üçüncü parti uygulamalara rağbet gösterdi. Peki, Postegro ve Lili kapandı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Postegro ve Lilii uygulaması geçtiğimiz günlerde ücretsiz kullanıma kapatılması sonrasında pek çok kullanıcısında hayal kırıklığı yarattı. Gizlilik kurallarını ihlal ederek Instagram paylaşımlarının görülebilmesine imkan tanıyan Postegro ve Lili benzeri programlar, ücretsiz sürümlerini durdurarak ücretli sürüme geçiş yaptı. Ancak bazı kullanıcılar, ücretlerini ödemelerine rağmen uygulamanın çalışmadığı yönünde geri bildirimlerde bulundu.