Porsche Design Huawei Watch GT 2 tanıtıldı

Porsche Design Huawei Watch GT 2, bir titanyum gövdeye sahip. İkonik Porsche Design logosuna sahip çerçeve, saat kadranına entegre edildi. Akıllı saat, kullanıcıların kolayca söküp takabilecekleri bir mat yüzey için bir kumlama işlemi ile cilalanan titanyum bağlantı kayışı ile birlikte geliyor. Huawei’nin yeni titanyum tokası, saati takıp çıkarma işlemini kolaylaştırıyor.

Klasik ve her zaman açık saat yüzü ile gelen saatin ibreleri hem de rakamları bir bakışta okunabiliyor.



Akıllı egzersiz modları ve sağlık takibi

Porsche Design Huawei Watch GT 2, dijital sağlık ve fitness yöneticisi olarak iş görüyor; diğer yandan iki haftalık uzun pil ömrü sunuyor.

Akıllı saat, arasında golf, kayak ve dağ tırmanışı gibi iç ve dış mekan sporları dahil olmak üzere 100'den fazla egzersiz modu içeriyor. 50 metreye kadar su geçirmez yapıda olan üründe bulunan kalp atış hızı takibi, TruSeen 4.0+ kalp atış hızı izleme teknolojisi ve saatin seramik arkasındaki 6'sı 1 arada LED lens aracılığıyla kullanılıyor.



Lens, daha iyi ışık geçirgenliği ve doğru kalp atış hızı takibi için safirden üretilirken, arka kasa seramik yapıda. Kalp atış hızı, stres seviyesi, uyku kalitesi ve SpO2 seviyesini ölçebilen ürün, Huawei Sağlık uygulaması ile birlikte çalışıyor.