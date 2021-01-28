Porsche Design Acer Book RS Türkiye’de satışa sunuldu

Porsche Design Acer Book RS, gücünü 11. Nesil Intel Core i7 işlemci ve NVIDIA GeForce MX350 GPU bileşenlerinden alıyor. Dizüstü bilgisayarın ağırlığı ise 1,2 kg seviyesinde. Kasanın üst kısmında karbon fiber kaplama yer alıyor.

Intel Evo platformu onaylı Porsche Design Acer Book RS, anında uyanma, gerçek pil ömrü ve hızlı şarj gibi özellikleriyle öne çıkıyor. 15,99 mm inceliğindeki dizüstü bilgisayarın alt ve üst yüzeyleri birbirine bağlayan tek parça menteşe, cihaz açıldığında klavyeyi hafifçe yukarı kaldırıyor. Arka aydınlatmalı tuşlar karanlık ortamlarda da yazı yazma imkânı sunuyor. Camdan üretilen touchpad ise aynı anda birden fazla görev için çoklu hareket desteği sunuyor.

1 TB SSD depolama birimine sahip olan üründe antimikrobiyal Corning Gorilla Glass kaplı 14 inç FHD IPS3 dokunmatik ekran bulunuyor. Ekran gövde oranı ise yüzde 90'ı buluyor.

Çift bakır ısı borusuyla serin kalan cihaz 17 saat pil ömrüne sahip. Cihaz ayrıca 30 dakika hızlı şarjla 4 saat kullanım sunuyor. Çift bant Intel Wi-Fi 6 (Gig+), geniş bağlantı noktası seçenekleri (USB-C, Thunderbolt 4 ve USB3.2 Gen 2) ve Windows Hello ile parmak izi kullanarak güvenli oturum açma, Modern Bekleme Durumu ve Sesle Uyandırma gibi özellikler de mevcut.