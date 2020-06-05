Popüler PlayStation 4 oyunları indirime giriyor: İşte yeni fiyatlar
Red Dead Redemption 2, GTA V, NBA 2K20, The Outer Worlds gibi yüksek inceleme puanlarına sahip Take-Two oyunları için bir ayı aşkın süreli indirim kampanyası başlıyor.
PlayStation Türkiye, 5 Haziran – 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında seçili Take-Two PlayStation 4 oyunları için indirim kampanyasının başladığını duyurdu.
Rockstar Games’in en son oyunu olan, aldığı puanlar ve ödüllerle muhteşem bir başarı yakalayan Red Dead Redemption 2, indirim kampanyası boyunca 349 TL yerine 199 TL fiyat etiketiyle satışta olacak. En iyi NBA simülasyon oyunu olarak anılan NBA 2K20 ve Amerikan güreşi oyunu WWE 2K20, 219 TL yerine 149 TL’den satılacak. Eleştirmenlerden yüksek puanlar alan aksiyon ve rol yapma oyunu The Outer Worlds 369 TL yerine 279 TL’den, GTA V Premium Edition ise 219 TL yerine 159 TL’den satılacak.
Take-Two indirim kampanyası kapsamındaki oyunlar şu şekilde:
Oyun Adı
Kampanya Fiyatı
The Outer Worlds
279 TL
Red Dead Redemption 2
199 TL
GTA V Premium Edition
159 TL
NBA 2K20
149 TL
WWE 2K20
149 TL
NBA 2K Playgrounds 2
99 TL
Tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır ve kutulu oyunlar için geçerli.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle