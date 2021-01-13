Popüler oyunun zombi modu ücretsiz oluyor

Treyarch ve Raven Software'in geliştirdiği ve geliştiriciliği Activision'ın üstlendiği Call of Duty: Black Ops Cold War, geçtiğimiz yılın son haftalarında oyunculara sunulmuş ve büyük ilgi görmüştü. Oyunun zombi modu da oyunun en beğenilen yanlarından biri.

Bu kapsamda Activision, aldığı bir kararla zombi modunu ücretsiz bir hale getiriyor. 14 Ocak tarihinden itibaren zombi modu için herhangi bir ücret ödemeyecek. 21 Ocak tarihinden itibaren ise mod yeniden ücretli dağıtılacak. Bu modu oynamak için Call of Duty: Black Ops Cold War'u indirmenize de gerek yok.

Battle.net, Xbox Live ve PlayStation Network üzerinden oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 21 Ocak tarihinden itibaren bu moda erişmek için ücretini ödemeniz gerekecek.



Oyunu internet üzerinden diğer oyuncularla deneyimleyebilirsiniz.

OYUNUN HİKAYESİ

Saf Black Ops tarzını yansıtan Call of Duty: Black Ops Cold War 1980’lerin pop kültür öğelerini komplo teorileriyle harmanlayarak aldatma ve hilelerin normalleştiği bir tek kişilik Hikaye anlatıyor. Orijinal Call of Duty: Black Ops’un devamında oyuncular tarihi isimlerle karşılaşıyor ve Doğu Berlin, Türkiye, Vietnam, Sovyetler dönemi Moskova gibi dünyanın dört bir yanındaki ünlü bölgelere giderek savaşırken acımasız gerçeklerle de yüzleşiyor. Elit askerler rolündeki oyuncular onlarca yıldır süregelen bir planı durdurmak için küresel güç dengesini bozmak ve tarihin akışını değiştirmek isteyen Perseus ismindeki gölge karakterin izini sürecekler.