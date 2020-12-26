MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPopüler oyun bugünden itibaren bedava oldu
GeriTeknoloji Popüler oyun bugünden itibaren bedava oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 26.12.2020 - 07:57 | Son Güncelleme:

Popüler oyun bugünden itibaren bedava oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Popüler oyun bugünden itibaren bedava oldu
Abone Olgoogle-news

Epic Games, sıra-tabanlı RPG oyunu Darkest Dungeon isimli oyunu ücretsiz dağıtmaya karar verdi. 39 TL'lik fiyat etiketine sahip olan oyun, bir süreliğine bedava indirilebilecek.

Epic Games, Steam ve GoG gibi dijital oyun platformları yeni aboneleri kendilerine çekebilmek için oyunların fiyatını düşürüyor veya ücretsiz dağıtma yoluna gidiyor. Aylar öncesinde GTA V, Civilization VI gibi oyunları da bedava dağıtan Epic Games, bu kez Darkest Dungeon isimli bir RPG oyunuyla sürpriz yaptı.

2016 yılında satışa sunulan Darkest Dungeon, Steam üzerinde de olumlu yorumlara sahip ve beğenilen bir oyun.

Oyunun tanıtım yazısında şu satırlara yer verilmiş:

"Darkest Dungeon macera ve psikolojik gerilim odaklı zorlu bir gotik roguelike sıra tabanlı rol yapma oyunu. Kusurlu kahramanlardan oluşan bir takımı topla, eğit ve korkunç varlıklar, stres, kıtlık, hastalık ve bitmek bilmeyen karanlık karşısında onlara öncülük et."

Popüler oyun bugünden itibaren bedava oldu

26 Aralık saat 19:00'a kadar söz konusu oyun ücretsiz olacak. Bu tarihten itibaren yeniden ücretli hale gelecek.

Oyunu ücretsiz indirebilmek için Epic Games üzerinden abonelik açmanız yeterli. Aboneliğin de ücretsiz olduğunu belirtelim.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle