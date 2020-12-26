Popüler oyun bugünden itibaren bedava oldu

Epic Games, Steam ve GoG gibi dijital oyun platformları yeni aboneleri kendilerine çekebilmek için oyunların fiyatını düşürüyor veya ücretsiz dağıtma yoluna gidiyor. Aylar öncesinde GTA V, Civilization VI gibi oyunları da bedava dağıtan Epic Games, bu kez Darkest Dungeon isimli bir RPG oyunuyla sürpriz yaptı.

2016 yılında satışa sunulan Darkest Dungeon, Steam üzerinde de olumlu yorumlara sahip ve beğenilen bir oyun.

Oyunun tanıtım yazısında şu satırlara yer verilmiş:

"Darkest Dungeon macera ve psikolojik gerilim odaklı zorlu bir gotik roguelike sıra tabanlı rol yapma oyunu. Kusurlu kahramanlardan oluşan bir takımı topla, eğit ve korkunç varlıklar, stres, kıtlık, hastalık ve bitmek bilmeyen karanlık karşısında onlara öncülük et."



26 Aralık saat 19:00'a kadar söz konusu oyun ücretsiz olacak. Bu tarihten itibaren yeniden ücretli hale gelecek.

Oyunu ücretsiz indirebilmek için Epic Games üzerinden abonelik açmanız yeterli. Aboneliğin de ücretsiz olduğunu belirtelim.