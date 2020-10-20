Poppy Counter (Ct) - Poppy Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Lol piyasaya sürüldüğü ilk zamanlardan beri popüler olan ve hala günümüzde de popülerliğini sürdüren oyunlar arasındadır. Oyunun bu kadar çok sevilmesinde pek çok karakter barındırması ve bu karakterlerin hepsinin bir hikayesi olmasının önemi büyüktür. Poppy'nin özelliklerine geçmeden önce hakkında genel bir bilgi verelim.

Poppy Counter

Poppy uzun adı ile Poppy Çekicin Muhafızı ismi ile bilinir. Runeterra'da pek çok şampiyon olsa da oldukça az bir kısmı Poppy gibi inatçıdır. Poppy'nin silahı ise efsanevi bir çekiçtir. Bu çekiç şampiyonumuzun neredeyse iki katı büyüklüğe sahiptir. Poppy esasen çekicin gerçek sahibi olduğu söylenen Demacia'nın Kahramanını uzun yıllardır aramaktadır. Poppy bu arayış ile geçen yıllar arasında çekiç ile pek çok savaşa da katılmıştır.

Poppy Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Rumble

l Leona

l Darius

l Olaf

l Teemo

l Renekton

l Wukong

Poppy Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Kha'Zix

l Gangplank

l Vi

l Riven

l Nasus

l Jax

Poppy Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Demir Elçi: Poppy bu yeteneği ile kalkan fırlatır ve menzili genişler. Bunun yanında büyü bonusu da elde eder.

Sarsan Çekiç: Poppy çekicini savurduğu zaman düşmanlarının zarar görmesini sağlar. Böylelikle yavaşlamalarına da neden olur. Sonrasında ise patlayacak bölge oluşmasını sağlamaktadır.

Sağlam Duruş: Poppy bu yeteneği sayesinde büyü direnci ve zırh özelliği elde eder. Bu bonus özellikle sağlık özelliği düştüğü zaman daha çok etki eder. Poppy bu yeteneğini etkin hale getirdiğinde hızında da artış görülmektedir.

Kahraman Hücumu: Poppy bu yetenek ile hedefe hızlı bir şekilde çarpmaktadır. Bu şekilde düşmanın gerilemesine neden olur. Eğer düşman bir duvara çarparsa o zaman sersemleyerek yavaşlayacaktır.

Muhafızın Hükmü: Bu yetenek sayesinde Poppy çekiç darbesi ile rakiplerinin çok uzaklara savrulmasına neden olmaktadır.

Poppy Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Poppy karşısında oldukça başarılı olan şampiyonlardan bir tensi de Wukong'dur. Lol oyununda Poppy'e karşı oynayacaksanız o zaman seçeceğiniz kahramanları iyi düşünmeniz gerekir.