Polymath (POLY) coin nedir?

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Polymath (POLY) coin, genellikle "Güvenlik Simgesi Standardı" olarak anılan ERC-1400 standart kitaplığı, Kısmen Değiştirilebilir Simge (ERC-1410) , Çekirdek Güvenlik Simgesi (ERC-1594), Belge ve Efsane Yönetimi (ERC) gibi birden çok yenilikçi alt öğeden oluşur. Beyaz listeye alma ve kara listeye alma gibi özelliklere ve zincir üstü uygulamalar için yasal belgelerin kullanımına izin verir.

Polymesh, kullanıcıların gizlilik, kimlik, yönetişim ve uyumluluk göz önünde bulundurularak oluşturulmuş kendi güvenlik belirteçlerini yayınlamalarını sağlayan bir blok zinciri yapısıdır. Polymesh, Nominated Proof of Stake konsensüs mekanizmasını kullanır.

Doğrulayıcılar (yani, izin verilen varlıklar) ağ üzerinde POLY belirteçlerini paylaştırır ve yazar düğümlerini çalıştırır . Aday gösterenler, Doğrulayıcılar üzerinde POLYX jetonlarını paylaştırır, Sonuç olarak, her ikisi de zincire eklenen bloklara ve belirlenmiş rollerinin yerine getirilmesine bağlı olarak ağ tarafından ödüllendirilir veya cezalandırılır.