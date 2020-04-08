Polisten 'Sanal dünyada oltaya gelmeyin' uyarısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalıp eğitim, bankacılık ve video konferans uygulamalarını daha çok kullanan vatandaşların, sanal dolandırıcılık mağduru olmamaları için güvenlik önlemlerini mutlaka almaları gerektiği bildirildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesi ve vatandaşların kendilerini evlerinde gönüllü karantinaya alması, sosyal medyanın yanı sıra internetten alışveriş, dijital bankacılık ve video konferans uygulamalarına ilgiyi artırdı.

Öğrenciler, farklı isimlerdeki video konferans uygulamalarıyla uzaktan eğitim alırken çok sayıda vatandaş da alışveriş ve bankacılık işlemlerini, internet siteleri ya da mobil uygulamalar aracılığıyla yapıyor.

Sanal dünyada suçlu peşindeler

Siber polisler, bu durumu fırsat bilip internet siteleri ve uygulamaların güvenlik açıklarından faydalanan dolandırıcıların tespiti ve yakalanması için sanal ortamdaki devriye faaliyetlerini sıklaştırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonundaki ekipler, vatandaşların internetten yaptıkları işlemler nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Sosyal medya başta olmak üzere, bilişim alanında işlenen suçun aydınlatılması ve suçlunun yakalanması için bilgisayar ekranları başında mesai yapan siber polisler, tespit ettikleri suç unsurlarını ve suçlunun kimlik bilgilerini soruşturmacı birimlerle paylaşıyor.

Soruşturmacı polis birimleri ise elde edilen bilgiler ışığında hareket ederek, şüphelileri yakalayıp adalete teslim ediyor.

"Oltaya gelmeyin" uyarısı

Dolandırıcılık şüphelilerinin tespitine yönelik çalışmalarını sürdüren Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların söz konusu eylemlere karşı dikkatli olmaları için bilgilendirme faaliyetlerine hız verdi. Bu kapsamda, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinden Burcu Esmersoy, Sergen Yalçın, Metin Şentürk ve Rıdvan Dilmen'in rol aldığı, Tamer Karadağlı'nın ise seslendirdiği kamu spotları hazırlandı.

Televizyon kanalları ve İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yayımlanan kamu spotlarında, internetten suç işlenebileceği, "bedava bilet ya da tatil kazandınız" şeklinde mesajlara güvenip kredi kartı bilgilerinin verilmemesi, şifrelerin birkaç ayda bir değiştirilip kimseyle paylaşılmaması ve bilinmeyen hesaplardan gelen maillerin açılmaması gerektiği vurgulandı.

Nelere dikkat edilmeli?

Sanal dolandırıcılık mağduru olmamaları için vatandaşlara uyarılarda bulunan güvenlik kaynakları, lisanslı yazılım ve uygulamalar ile güncel antivirüs programları kullanılması ve birden fazla kişinin bağlandığı internet ağlarına dikkat edilmesini istedi.

E-posta adreslerinin, birçok uygulama ve internet hizmetine giriş noktası olduğuna işaret eden güvenlik kaynakları, birden fazla e-posta ve farklı şifreler kullanmanın, mağduriyetleri azaltabileceğini belirtti.

Hesaplarda isim, soy isim ve "1234" gibi basit parolaların kullanılmaması gerektiğine işaret eden güvenlik kaynakları, hırsızların sahte e-postalarla vatandaşları ağlarına düşürmeye çalıştıklarını bildirdi. Kaynağı bilinmeyen ve güvenli olmayan hesapların gönderdiği e-postaların açılmaması gerektiği uyarısı yapıldı.

Güvenlik kaynakları, kötü niyetli insanların bulaştırdıkları virüsler yoluyla bilgisayardan yapılan işlemleri izleyip, bilgisayarı ikinci sahibi gibi kullanabildiklerini belirterek bunun önlenmesi için vatandaşların güncel antivirüs programlarını kullanmasını tavsiye etti.

Sanal klavye kullanılmalı

Bilgisayara yazılan şifre ve kişisel bilgileri, hackerlara gönderen "keylogger" (klavye dinleme sistemi) yazılımından kurtulmak için "sanal klavye" kullanılmasını öneren güvenlik kaynakları, kötü niyetli kişilerin, e-posta ya da internet aracılığıyla indirilen film, müzik veya oyunlardaki virüs yoluyla bilgisayardaki verileri ele geçirebileceğine ve kişinin haberi olmadan banka hesaplarını boşaltabileceğine dikkati çekti.

"Fishing (oltalama)" yöntemleriyle banka hesapları ele geçirilen vatandaşların mağdur olduklarını anımsatan güvenlik kaynakları, vatandaşlara, girdikleri internet adreslerinin doğruluğunu ve "https" denilen güvenlik protokolünü mutlaka kontrol etmelerini önerdi.



