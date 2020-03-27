Polaroid efsanesi yeni Polaroid Now geri dönüyor

Son 10 yıl içinde ciddi bir dönüşüm sürecinden geçen Polaroid, Impossible Project ile birlikte 2011'de yeniden gün yüzüne çıktı ve film formatını terk etmesi bir oldu. Filmlerini Urban Outfitters'taki Polaroid Spirit 600 Camera ile birlikte satan şirket, bu projeyi bir süre devam ettirdi. Şirket, bugün ise Polaroid Now adında 99 dolar değerinde yeni bir kamerayı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Impossible Project’in I-Tipi filmi ile çalışan ürün için ek ödemeyi kabul ediyorsanız klasik, pille çalışan 600 format paketlere de sahip olabilirsiniz. Polaroid Now, birden çok lens ve gereksiz bağlantılarla kullanıcılarını yormuyor. Cihaz, otomatik odaklama sistemini kullanıyor. Ürün, 35mm ve 40 mm lenslerle de sorunsuz çalışıyor. Polaroid'e göre bu sayede portre olsun manzara fotoğrafı olsun çekim deneyimi çok daha üst seviyede oluyor.



Cihazın öne çıkan bir diğer özelliği de çift pozlama ve otomatik zamanlama moduna sahip olması. Her iki özelliği de etkinleştiren bu modlar ile birlikte çift pozlamayı aktif hale getirmek için iki kez vurmak yetiyor.

Cihazı şarj etmek için ise microUSB bağlantı noktasını kullanıyor.



