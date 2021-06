Pokemon Go indir - Pokemon Go nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Pokemon Go uygulaması

Pokemon Go, konuma bağlı olarak oynanan ve gerçek hayatla birleştirilmiş bir mobil oyundur.

Pokemon Go Nedir ve Nasıl Oynanır?

Mobil oyunlar listesinde yer alan Pokemon Go, kolayca oynanabilen bir oyundur. Oyuncular gerçek hayatta hareket halindeyken, önüne çıkan pokemonları yakalayarak oyun akışını devam ettirebiliyor. Herkesin bildiği pokemon çizgi filmi oyuna dökülerek kişilere sunulmuştur. Çizgi film ile aynı temaya sahiptir. Kişiler hareket halinde ilerlerken, karşısına pokemonlar çıkıyor.

Oyuncular gördükleri pokemonları yakalayarak, en iyi karakterlere sahip olmaya çalışıyor. Pokemonlar genellikle kişilerin hareket halinde karşısına çıkıyor. Gerçek hayatta hareket eden bireyler, oyunu açarak karşısına çıkan pokemonları yakalayabiliyor. Gerçek hayatla birleştirilen mobil oyun, pokemon sevenlerin oldukça ilgisini çekiyor.

Pokemon Go Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Mobil oyunları telefonlara link veya uygulama üzerinden indiriliyor. Pokemon Go oyunu da sanal mağazalardan ücretsiz bir şekilde telefonlara yükleniyor. Kişiler telefonlarında bulunan mağazaları tercih ederek, Pokemon Go oyununu tek tıkla yükleyebilir. Telefon mağazaları tüm uygulamaları içeren mağazalardır. Tüm uygulamaların indirildiği mağaza kullanılarak, kısa süre içinde telefonlara yüklenebiliyor.

Pokemon Go iOS App Store İndirme Linki

Telefon işletim sistemlerinden biri olan iOS'a nasıl Pokemon Go yükleneceği merak ediliyor. iOS kullanıcıları https://apps.apple.com/us/app/pok%C3%A9mon-go/id1094591345 linkinden yardım alarak telefonlarına hızlıca Pokemon Go oyununu indirebiliyor. Pokemon Go aktif olarak iOS telefonlarında oynanabiliyor. iOS kullanıcıları linkleri kullanarak Pokemon Go oyununu telefonlarına indirebilir. Telefonlarına indirilen oyunlar, ana ekrandan bulunur ve tıklayarak açılabilir.

Pokemon Go Android Google Play İndirme Linki

Android telefonlarına sahip olan bireyler Pokemon Go oyununu telefonlarına bazı yöntemlerle indirebilir. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nianticlabs.pokemongo&hl=tr&gl=US linki indirme yollarından biridir. Android telefon sahipleri linki kullanarak hızlı olarak yükleme yapabilir. Telefonlara yüklenen Pokemon Go oyunu, ana ekranda kendisini gösterir. Ana ekrandan oyun ikonuna tıklayarak, oyunu açabilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Pokemon Go Oynama Tüyoları ve İpuçları

Pokemon Go oyununu daha iyi performansla oynamak isteyen oyuncular, oyunun püf noktalarını araştırabiliyor. Oyundaki en önemli detay, kişilerin sürekli gerçek hayatta yürümesidir. Kişiler dışarda yürürken, oyun kişilerin önüne pokemonları çıkarıyor. Hareket halinde olunmadığı zamanlarda pokemon bulmak mümkün değildir. Oyunda başarılı olabilmek için, sokaklarda veya caddelerde gezmek gerekiyor.

Telefonlardan oyun açılarak, kişiler caddelere veya sokaklara gidebilir. Pokemonların nerede çıkacağı kimse tarafından bilinmiyor. En iyi pokemonlara sahip olmak için oyuncuların sürekli olarak yürümesi gerekiyor. Yürüyen kişiler telefon ekranına bakarak, pokemon olup olmadığını kontrol edebiliyor. Karşılarına çıkan pokemonları kolayca yakalayarak, karakterlerini daha güçlü yapabiliyor.

Pokemon Go Özellikleri ve İncelemesi

Pokemon Go oyununu oynamaya başlayan kişiler, oyun hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Pokemon Go, oyunculara farklı özellikler sağlıyor. Oyunun oynanması tamamen kişilerin konumlarına göre ayarlanmıştır. Kişiler en iyi pokemonlara sahip olmak adına, günlük hayatında yürümesi gerekiyor. Sürekli hareket halinde olan oyuncular, en güzel pokemonları görebiliyor ve yakalayabiliyor.

Evlerinde veya iş yerlerinde sabit olarak duran kişiler, farklı pokemonları göremiyor. Oyun tamamen konum değişikliklerine göre ayarlanmıştır. Sürekli olarak hareket eden bireyler daha çok pokemona sahip oluyor. Fazla ve en iyi pokemonlara sahip olmak için, oyuncuların aktif olarak yürümesi gerekiyor.