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Podcast tutkunu musunuz? Yalnız değilsiniz...

Güncelleme Tarihi:

#Youtube#Podcast#İstatistik
Podcast tutkunu musunuz Yalnız değilsiniz...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 10:20

YouTube'da aktif podcast izleyicilerinin sayısı aylık 1 milyarı aştı.

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Bazen herkesin podcasti varmış gibi geliyor. Video platformu YouTube'un açıkladığı veriler de bu hissi doğrular nitelikte.

Sonuçta YouTube, ses öncelikli bir format için ilk tercih edeceğiniz yer olmaz. Ancak YouTube dün yaptığı açıklama ile 2025 yılı Ocak ayında aylık aktif podcast izleyicisi sayısının 1 milyarı aştığını duyurdu.

Üstelik bu podcastler sadece kulaklıkla da dinlenmiyor. Şirket, 2024 yılı boyunca 400 milyon saatten uzun süre podcastlerin "salon cihazlarından" oynatıldığının altını çiziyor.

Edison Research araştırma şirketinin verilerine göre, YouTube yaşı 13 ve üzeri olan podcast dinleyicilerinin üçte birinin tercih ettiği platform haline geldi.
Görünüşe göre, podcasti olmayan kalmayacak.

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#Youtube#Podcast#İstatistik

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