Poco X3 NFC inceleme ve fiyatı hakkında detaylı bilgiler
Xiaomi'nin alt markası olan Poco, yeni telefonu X3 NFC modelini piyasaya sürdü. Türkiye'de bir süredir merakla beklenen Poco X3 NFC için fiyat bilgileri ve özellikler araştırılmaya başlandı. Qualcomm Snapdragon 732G işlemciye sahip olan cihaz, 120 Hz ekranı ile dikkat çekiyor. 64 MP'lik dörtlü kamera bulunan cihazda, adından da anlaşılacağı gibi NFC teknolojisi de bulunuyor. İşte, Poco X3 NFC Türkiye fiyatı ve özellikleri hakkında detaylı inceleme bilgileri
Poco X3 NFC markası ile Türkiye'de bir cihazını daha piyasaya süren Xiaomi, 5160 mAh kapasiteli batarya gücüne sahip olan Poco X3 NFC cep telefonu, 6 GB ram kapasitesi ile işlemci gücüne destek sağlıyor.
120Hz yenileme hızı ekranı saniyede 120 kareye kadar gösterebilir. Bu, oyun oynama ve sosyal medya akışında sorunsuz bir şekilde gezinme imkanını sağlıyor. Poco X3 NFC 64 GB fiyatı 2.999 TL, 128 GB fiyatı ise 3.199 TL seviyesinde yer alıyor.
POCO X3 NFC ÖZELLİKLERİ
İşlemci
Qualcomm® Snapdragon™ 732G.
Qualcomm® Kryo™ 470 CPU, 8nm işlem teknolojisi
2.3GHz'ye kadar sekiz çekirdekli işlemci
Adreno™ 618 GPU
4. Nesil Qualcomm® AI Motor
Depolama ve RAM
RAM: 6GB
Depolama: 64GB / 128GB
RAM: LPDDR4X
Depolama: UFS2.1
* Gerçek serbest hafıza birkaç etkene bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. İşletim sistemi, RAM'in bir kısmını kullandığından, gerçek kullanılabilir hafıza belirtilenden daha azdır. Telefon önceden yüklenmiş uygulamalarla birlikte geldiğinden, gerçek depolama alanı belirtilenden daha azdır.
Ekran
6.67" Nokta Ekran
TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikası
120Hz yenileme hızı
240Hz ekran tazeleme oranı
Çözünürlük: 2400 x 1080 FHD+
20:9 en boy oranı, 395ppi
Kontrast: 1500:1 (typ)
Corning® Gorilla® Glass 5
Pil ve Şarj
5160mAh (typ)*
Dahili sabit lityum iyon polimer pil
USB Type-C dönüşümlü bağlantı noktası
33W hızlı şarjı destekler
33W hızlı şarj cihazı kutuda
Arka Kamera
64MP AI Dört Kamera
64MP ana kamera
Sony IMX682, 1.6μm 4'ü 1 arada Süper Piksel, 1/1.73“ sensör boyutu, f/1.89
13MP ultra geniş açılı kamera
119° FoV, f/2.2
2MP makro kamera
1.75μm piksel boyutu, f/2.4
2MP derinlik sensörü
1.75μm pixel size, f/2.4
LED flaş ışığı
Arka kamera fotoğraf özellikleri
AI Gökdelen 3.0 | HEIF ve RAW biçimleri destekli | Yeni fotoğraf filtreleri: Cyberpunk, Altın sarısı, Kara buz | 6 uzun pozlama modu | AI fotoğraf klonları | Zamanlamalı seri çekim | Pro mod | Gece modu | Belge modu 2.0 | AI sahne algılama | Google Lens | AI Güzelleştirme | AI portre modu | Film çerçevesi | AI dinamik stüdyo ışığı
Arka kamera video özellikleri
Kaleydeskop video | Video Pro mod | LOG biçim destekli | Sabit Video Çekimi | Video makro mod | AI Güzelleştirme video | Film çerçevesi | Vlog modu
4K video kaydı 30fps
1080p video kaydı: 30fps
720p video kaydı: 30fps
Yavaş çekim video
960fps 720P
240fps 720P
120fps 720P/1080P
Ön Kamera
20MP AI özçekim kamerası
1.6μm 4'ü 1 arada süper piksel
f/2.2 diyafram
Ön kamera fotoğraf özellikleri
AI kamera | Portre modu | Panorama selfie | Tam ekran kamera karesi | Avuç içi deklanşörü | Ön Kamera HDR | Ön kamera flaşı (ekran ile) | Selfie zamanlayıcısı | AI Güzelleştirme | AI sahne algılama |AI stüdyo ışığı
Ön kamera video özellikleri
Al Güzelleştirme | Kısa video modu | Kısa video filtreleri
Ağ & Bağlantı
Bağlantılar
Hybrid SIM slot, nano-SIM + nano-SIM or microSD
256GB'ye kadar yükseltilebilir depolama alanı
Çift SIM ve çift VoLTE destekli
Not: Çift VOLTE yerel operatörlerin desteğine ihtiyaç duyar ve tüm bölgelerde müsait olmayabilir.
Ağ bantları destekli
4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28
4G: LTE TDD: B38/40/41 (2535-2655MHz)
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8
2G: GSM: B2/3/5/8
Kablosuz Ağ
Wi-Fi 2x2 MIMO destekli
Bluetooth 5.1 Destekli
NFC
Google Pay'i Destekler
Boyutlar
Boy: 165.3mm
En: 76.8mm
Kalınlık: 9.4mm
Ağırlık: 215gr
*Veriler Xiaomi laboratuvarları tarafından sağlanmıştır. Endüstrideki ölçüm yöntemleri değişebilir, bundan dolayı gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.
Navigasyon & konumlandırma
GPS/ A-GPS / GLONASS / Beidou / Galileo
Güvenlik
Yana monteli parmak izi sensörü
AI Yüz ile Kilit Açma
Ses
Çift stereo hoparlör
Kendi kendini temizlemeyi destekler
3.5mm kulaklık jakı
Ses oynatma
MP3, FLAC, APE, DSF, M4A, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB gibi ses biçimlerini destekler
Yük-Çöz Ses sertifikası
Video oynatma
MP4丨M4V丨MKV丨AVI丨WMV丨WEBM丨3GP丨3G2丨ASF
HDR10 video içeriği oynatılırken HDR ekranı destekler
Sensörler
Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvmeölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Doğrusal motor | Kızılötesi sensörü
Su ve toza dayanıklılık
IP53 sıçramaya dayanıklı koruma
İşletim sistemi
Android 10 tabanlı POCO için MIUI 12
POCO Başlatıcı 2.0
Paket içerikleri
POCO X3 NFC / Güç adaptörü / USB Type-C kablo / Anti-bakteriyel kılıf and ekran koruyucu / SIM çıkarma aracı / Kullanım kılavuzu / Garanti belgesi
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