Poco X3 NFC inceleme ve fiyatı hakkında detaylı bilgiler

Poco X3 NFC markası ile Türkiye'de bir cihazını daha piyasaya süren Xiaomi, 5160 mAh kapasiteli batarya gücüne sahip olan Poco X3 NFC cep telefonu, 6 GB ram kapasitesi ile işlemci gücüne destek sağlıyor.

120Hz yenileme hızı ekranı saniyede 120 kareye kadar gösterebilir. Bu, oyun oynama ve sosyal medya akışında sorunsuz bir şekilde gezinme imkanını sağlıyor. Poco X3 NFC 64 GB fiyatı 2.999 TL, 128 GB fiyatı ise 3.199 TL seviyesinde yer alıyor.

POCO X3 NFC ÖZELLİKLERİ

İşlemci

Qualcomm® Snapdragon™ 732G.

Qualcomm® Kryo™ 470 CPU, 8nm işlem teknolojisi

2.3GHz'ye kadar sekiz çekirdekli işlemci

Adreno™ 618 GPU

4. Nesil Qualcomm® AI Motor

Depolama ve RAM

RAM: 6GB

Depolama: 64GB / 128GB

RAM: LPDDR4X

Depolama: UFS2.1

* Gerçek serbest hafıza birkaç etkene bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. İşletim sistemi, RAM'in bir kısmını kullandığından, gerçek kullanılabilir hafıza belirtilenden daha azdır. Telefon önceden yüklenmiş uygulamalarla birlikte geldiğinden, gerçek depolama alanı belirtilenden daha azdır.

Ekran

6.67" Nokta Ekran

TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikası

120Hz yenileme hızı

240Hz ekran tazeleme oranı

Çözünürlük: 2400 x 1080 FHD+

20:9 en boy oranı, 395ppi

Kontrast: 1500:1 (typ)

Corning® Gorilla® Glass 5

Pil ve Şarj

5160mAh (typ)*

Dahili sabit lityum iyon polimer pil

USB Type-C dönüşümlü bağlantı noktası

33W hızlı şarjı destekler

33W hızlı şarj cihazı kutuda

Arka Kamera

64MP AI Dört Kamera

64MP ana kamera

Sony IMX682, 1.6μm 4'ü 1 arada Süper Piksel, 1/1.73“ sensör boyutu, f/1.89

13MP ultra geniş açılı kamera

119° FoV, f/2.2

2MP makro kamera

1.75μm piksel boyutu, f/2.4

2MP derinlik sensörü

1.75μm pixel size, f/2.4

LED flaş ışığı

Arka kamera fotoğraf özellikleri

AI Gökdelen 3.0 | HEIF ve RAW biçimleri destekli | Yeni fotoğraf filtreleri: Cyberpunk, Altın sarısı, Kara buz | 6 uzun pozlama modu | AI fotoğraf klonları | Zamanlamalı seri çekim | Pro mod | Gece modu | Belge modu 2.0 | AI sahne algılama | Google Lens | AI Güzelleştirme | AI portre modu | Film çerçevesi | AI dinamik stüdyo ışığı

Arka kamera video özellikleri

Kaleydeskop video | Video Pro mod | LOG biçim destekli | Sabit Video Çekimi | Video makro mod | AI Güzelleştirme video | Film çerçevesi | Vlog modu

4K video kaydı 30fps

1080p video kaydı: 30fps

720p video kaydı: 30fps

Yavaş çekim video

960fps 720P

240fps 720P

120fps 720P/1080P

Ön Kamera

20MP AI özçekim kamerası

1.6μm 4'ü 1 arada süper piksel

f/2.2 diyafram

Ön kamera fotoğraf özellikleri

AI kamera | Portre modu | Panorama selfie | Tam ekran kamera karesi | Avuç içi deklanşörü | Ön Kamera HDR | Ön kamera flaşı (ekran ile) | Selfie zamanlayıcısı | AI Güzelleştirme | AI sahne algılama |AI stüdyo ışığı

Ön kamera video özellikleri

Al Güzelleştirme | Kısa video modu | Kısa video filtreleri

Ağ & Bağlantı

Bağlantılar

Hybrid SIM slot, nano-SIM + nano-SIM or microSD

256GB'ye kadar yükseltilebilir depolama alanı

Çift SIM ve çift VoLTE destekli

Not: Çift VOLTE yerel operatörlerin desteğine ihtiyaç duyar ve tüm bölgelerde müsait olmayabilir.

Ağ bantları destekli

4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28

4G: LTE TDD: B38/40/41 (2535-2655MHz)

3G: WCDMA: B1/2/4/5/8

2G: GSM: B2/3/5/8

Kablosuz Ağ

Wi-Fi 2x2 MIMO destekli

Bluetooth 5.1 Destekli

NFC

Google Pay'i Destekler

Boyutlar

Boy: 165.3mm

En: 76.8mm

Kalınlık: 9.4mm

Ağırlık: 215gr

*Veriler Xiaomi laboratuvarları tarafından sağlanmıştır. Endüstrideki ölçüm yöntemleri değişebilir, bundan dolayı gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.

Navigasyon & konumlandırma

GPS/ A-GPS / GLONASS / Beidou / Galileo

Güvenlik

Yana monteli parmak izi sensörü

AI Yüz ile Kilit Açma

Ses

Çift stereo hoparlör

Kendi kendini temizlemeyi destekler

3.5mm kulaklık jakı

Ses oynatma

MP3, FLAC, APE, DSF, M4A, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, AWB gibi ses biçimlerini destekler

Yük-Çöz Ses sertifikası

Video oynatma

MP4丨M4V丨MKV丨AVI丨WMV丨WEBM丨3GP丨3G2丨ASF

HDR10 video içeriği oynatılırken HDR ekranı destekler

Sensörler

Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvmeölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Doğrusal motor | Kızılötesi sensörü

Su ve toza dayanıklılık

IP53 sıçramaya dayanıklı koruma

İşletim sistemi

Android 10 tabanlı POCO için MIUI 12

POCO Başlatıcı 2.0

Paket içerikleri

POCO X3 NFC / Güç adaptörü / USB Type-C kablo / Anti-bakteriyel kılıf and ekran koruyucu / SIM çıkarma aracı / Kullanım kılavuzu / Garanti belgesi