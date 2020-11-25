Poco M3 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

6.53 inç FDH+ ekranla gelen ve 400 nit parlaklık seviyesi sunan Poco M3, gücünü Qualcomm Snapdragon 662 işlemciden alıyor. 4 GB / 128 GB ve 4 GB / 128 GB dahili hafıza seçenekleriyle gelmesi beklenen ürün, kamera tarafında da iddialı bir telefon olacak.

48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kameraya 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörleri eşlik ederken, gece modu ile de ışığın yeterli olmadığı anlarda daha net görüntüler çekebiliyor. Cihazın ön yüzünde de 8MP kamera bulunuyor.

Toplam hafızası microSD kart desteği sayesinde 512 GB'a kadar yükseltilebilen Poco M3, Android 10 işletim sistemi altında çalışan MIUI 12 arayüzüyle geliyor.



6.000 mAh piliyle dikkat çeken ürün, şirketin iddiasına göre yoğun olmayan bir kullanımda 5 gün, ortalama bir kullanımda ise 3 güne yaklaşan kullanım süresi sunuyor. Yoğun kullanım altında ise pilin tamamen boşalması yaklaşık 1,5 gün sürüyor. 18W hızlı şarj özelliğiyle gelen ürün, tersine şarj desteğine de sahip.



200 gramdan hafif olan Poco M3, Serin Mavi, Poco Sarısı ve Tam Siyah renkli kasalarıyla satışa sunulacak.



