PMGC 2020 Finalleri için geri sayım

2 milyon dolarlık ödül havuzuyla bir PUBG Mobile turnuvasında verilen en büyük ödülü sunacak olan PUBG Mobile Global Şampiyonası 2020 için düzenlenen PMGC 2020 Ligi sona erdi. 21-24 Ocak 2021 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenecek olan PMGC 2020 Finalleri’ne katılmaya hak kazanan 16 takımdan Four Angry Men ligi birinci sırada bitirirken, Bigetron Red Aliens ikinci, RRQ Athena ise üçüncü olmayı başardı. Four Angry Men ekibinden 33Svan ise PMGC 2020 Ligi En Değerli Oyuncusu seçildi. Ligi 5. sırada bitiren Türk ekibi Klas Digital Athletics ve 7. sırada bitiren Futbolist de finallere gitme hakkını kazandı.

PMGC 2020 Finalleri’ne katılmayı başaran ilk 16 takım ise şöyle:

Dubai’de düzenlenecek olan finaller, halka kapalı şekilde düzenlenecek. Ancak bu şekilde takımlara eşit düzeyde bir oyun ortamı sağlanacağı için, rekabet üst düzeyde olacak. PMGC 2020 Finalleri PUBG MOBILE Espor YouTube, Facebook ve Twitch kanallarından yayınlanacak.





PUBG MOBILE Club Open 2021 kayıtları başladı

Üst düzey profesyoneller kozlarını Dubai’de paylaşmaya hazırlanırken, profesyonelliğe giden yoldaki oyuncular için de PUBG MOBILE Club Open 2021 için kayıtlar 1 Ocak’ta başladı. 2020 yılında on binlerce takımın katılımıyla gerçekleşen PMCO, 2021 yılında ise 23 farklı bölgede, 24 Ocak tarihine kadar sürecek kayıtlarla devam edecek.

2020 PUBG MOBILE için espor alanında da dünyanın dört bir yanından 120 bin takımın başvurusuyla birlikte sıra dışı bir yıl oldu. 2021 yılında da PUBG MOBILE’ın espor turnuvaları için toplamda 14 milyon dolarlık bir ödül havuzu açıklamasıyla birlikte daha fazla oyuncunun katılımıyla büyüyecek. PMCO’ya katılım sağlanabilen bölgeler ise şöyle:

Afrika, Bangladeş, Brezilya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Mısır, Avrupa WC, Fransa, Almanya, HMT, Irak, Suudi Arabistan, Latin Amerika WC, Orta Doğu ve Afrika WC, Meksika, Nepal, Kuzey Amerika, Pakistan, Güney Asya, Güney Asya WC, Türkiye, BAE, İngiltere, Wildcard.



