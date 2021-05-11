Pm Nedir? Sosyal Medyada Pm Atmak Ve Pm Açılımı

PM, Private Message yani Özel Mesaj kelimesinin kısaltmasıdır. Özel mesajlaşma, üyeden üyeye özel olarak ya da geçici üye grupları arasında geçen sohbetlerdir.

PM Nedir?

Özellikle sosyal mecralarda kullanılan PM ifadesi aslında Private Message kelimelerinin kısaltmasıdır. Türkçeye çevrildiğinde ise Özel Mesaj anlamına gelir. Özel mesajlaşma, bir moderasyon eyleminin arkasındaki nedeni iletirken, bir destek sorusu içinde yarı özel bilgi isterken veya diğer kamuya açık olmayan iletişim ihtiyaçları için yararlı olabilir.

PM Atmak Ne Demektir?

Genel anlamda cep telefonlarınızdan ya da bilgisayarlarınızdan herhangi bir sosyal medya platformuna girip başka bir kullanıcıya göndermiş olduğunuz özel mesajlar, PM olarak ifade edilir. Sosyal medya hesabınız üzerinden başka bir kullanıcının hesabına göz gezdirdiğinizde muhtemelen "Mesaj gönder" butonu ile karşılaşabilirsiniz. Bu buton üzerine tıkladıktan ya da dokunduktan sonra yazacağınız her mesaj PM atmak olarak ifade edilir.

Diğer yandan sosyal medya hesaplarınız üzerinden sizlere gelen mesajlarda birer PM yani özel mesajdır. Özel mesajlar diğer kullanıcıların göremediği yazışmalardır. Yalnız sizin ve size mesaj gönderen kişinin ya da sizle, mesaj gönderdiğiniz kişi arasında geçen yazışmalar olarak adlandırılır. Siz ya da yazışma dili ile sohbet ettiğiniz kullanıcı bu mesajları kendi isteği ile paylaşmadığı müddetçe başka hiçbir kullanıcı bu mesajları göremez.

Bazı sosyal medya platformlarında PM, direkt mesaj olarak geçmektedir. Her ne kadar anlamı farklı gibi görünse de aslında yapılan eylem aynıdır. Direkt mesajda da aslında başka bir kullanıcıya özel mesaj göndermiş olursunuz. Direkt mesaj ifadesine daha çok İnstagram uygulamasında denk gelirsiniz. Fakat Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında özel mesajlaşma, PM olarak geçmektedir.

Bir kullanıcıya PM göndermek ya da atmak için onun profili üzerinden “Mesaj gönder” seçeneğine tıklamak ya da dokunmak yeterli olacaktır. Bazı kullanıcılar arkadaşı olmadığı ya da takipleşmediği diğer kullanıcılardan kendisine mesaj gönderilmesini istemeyebilir. Bu durumda arkadaş olmadan ya da takipleşmeye başlamadan o kişiye mesaj gönderemezsiniz.