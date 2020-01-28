Plüton'da gizemli sis! Nedeni araştırılıyor

Fotoğraf: NASA

NASA, New Horizon projesi kapsamında 2015 yılında cüce gezegen Plüton'dan elde ettiği veriler şaşırtıcı bir durumu ortaya gözler önüne serdi. Bu verilere göre Plüton bir sis tabakasıyla kaplıydı. Bu sis tabakası, Plüton'un tıpkı Satürn'ün uydusu Titan gibi deniz veya göllere sahip olduğunu ortaya koyabilir. NASA'da görevli bilim insanı Bonnie Buratti, 8 Ocak'ta düzenlenen Amerikan Astronomi Derneği toplantısında Pluton'un bir sis tabakası ile kaplı olmasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Buratti, Plüton'u yeni bir Mars olarak gördüklerini ama yeni bir Titan gibi göründüğünü de sözlerine ekledi.

Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan, göller, denizler ve kalın atmosferi sebebiyle Dünya'ya benzetiliyor. Fakat, Titan'da bulunan göller ve denizler sudan değil, metan ve etandan meydana geliyor. Bu göller ve denizler de Titan'ın bir sis bulutu oluşmasına neden oluyor. Bilim insanları da tıpkı Titan'da bulunan bir fenomenin Plüton'da olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Buratti de, çalışmalarının temelinin sis ve Plüton'un yüzeyi arasındaki bağlatıyı kurmak olduğunu ifade etti.

Bilim insanları, ilk olarak bu cüce gezegendeki sisi meydana getiren maddeleri bulmaya çalışıyor. Bu yüzden, Buratti ve ekibi de Titan ve Neptün'ün uydusu olan Triton'dan elde edilen verileri Plüton'dan gelen verilerle karşılaştırarak sisin kaynağına ulaşmaya çalışıyorlar.

Elde edilen bilgilere göre, Plüton'daki sisin kırmızı tonu, siste organik bir maddenin varlığına işaret ediyor. Araştırmacılar, tespit edilen sis tabakasının Güneş sistemimizin ötesinde başka yerlerde de olabileceğini düşünüyor.