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Teknoloji
Haber Giriş: 21.01.2021 - 15:00 | Son Güncelleme:

Plug and Play'den yerli girişime yatırım geldi

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Plug and Play'den yerli girişime yatırım geldi
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Plug and Play, yerli girişimlerden Musixen uygulamasına 3 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım yaptığını duyurdu.

Her sene dünya çapında 300’den fazla start-up’a yatırım yapan ve 20 ülkede ofisi bulunan Plug and Play, Musixen uygulamasına yatırım yapma kararı aldı. Musixen, dünya genelinde 400’ün üzerinde sermaye fonu ile ortaklığı bulunan Plug and Play’in, Türkiye’deki ilk yatırımlarından olacak.

Dünya çapında pek çok şirketin kurulduktan kısa bir süre sonra milyar dolarlık değere ulaşarak “unicorn” olmasını sağlayan ve yaklaşık 7 milyar dolarlık fonu bulunan Plug and Play Plug, kendi fikrini hayata geçiren girişimcileri hedefliyor.

Google, Paypal, Dropbox ve Soundhound gibi firmaların erken aşama yatırımcısı olan şirket, Musixen’nin de müzik ve sahne sanatları alanında unicorn olma potansiyeli nedeniyle yatırım yapma kararı aldı.

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