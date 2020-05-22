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Teknoloji
Haber Giriş: 22.05.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Playstore’da oyun fiyatları düştü

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Playstore’da oyun fiyatları düştü
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Türk Telekom, oyun platformu Playstore’daki birçok oyunun fiyatını indirdi. Playstore’da seçili oyunlar 22-30 Mayıs tarihleri arasında yüzde 80’e varan indirimlerle oyunculara ulaşacak.

Playstore’da 22-30 Mayıs tarihlerinde ABD’li oyun devi Take-Two Interactive’in yıldız yapımcı ve dağıtımcıları 2K Games, Rockstar Games ile Warner Bros. Games ve Paradox Interactive gibi oyun firmalarının yapımlarında yüzde 80’e varan indirim sağlayacak.

Playstore’un indirimli oyunları arasında, kullanıcıların ilgisini kazanan, bol ödüllü aksiyon oyunu Red Dead Redemption 2, uzayın derinliklerinde geçen oyuncu odaklı hikâyesi ile The Outer Worlds, büyük strateji denildiğinde ilk akla gelen oyunlardan Europa Universalis IV, Age of Wonders Planetfall ve Imperator Rome öne çıkıyor.

Playstore’da indirime sunulan Warner Bros. Games’e ait Batman: Arkham Collection serisindeki Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight oyunları, eleştirmenler ile oyun severlerin büyük beğenisini kazanmalarıyla oyun sektörüne damga vurdu. Ayrıca sınır tanımayan dövüş oyunu Mortal Kombat XL ve ödül rekortmeni Middle-earth: Shadow of War da yine Warner Bros. Games’in indirimli yapımları arasında yer alıyor.

İndirimdeki bazı oyunlar aşağıdaki fiyatlar üzerinden satışa sunulacak:

The Outer Worlds: 180 TL

Mortal Kombat XL: 47 TL

Red Dead Redemption 2: 232 TL

Age of Wonders: Planetfall: 54 TL

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