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hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 05.01.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

PlayStation Plus'ın Ocak ayı oyunları yayınlandı

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PlayStation Plus'ın Ocak ayı oyunları yayınlandı
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Sony, her ay olduğu gibi 2021'in ilk ayı için de bir dizi oyunu bedava dağıtıyor. İşte hem PS4 hem de PS5 sahiplerine bugün sunulan o oyunlar...

Sony, Ocak 2021 için iki oyunu ücretsiz vereceğini açıkladı, indirmeye sunuldu. Bu oyunlardan biri PS4, biri de PS5 için geliştirildi. Her iki oyun da 5 Ocak tarihinden itibaren ücretsiz indirilebilir olacak. PS Plus aboneliği olan herkes bu oyunlara ek ücret ödemeden sahip olabilecek.

PS5 oyuncuları için sunulan ücretsiz oyunlardan biri Maneater ismini taşıyor. Kullanıcılar, köpek balığını kontrol ettiği farklı bir dünyaya adım atıyor ve RPG türü bir oyun denilebilir. Oyunda 4K 60 FPS desteğinin bulunduğunu da söyleyelim.

PlayStation Plusın Ocak ayı oyunları yayınlandı

Ocak ayının bir diğer sürpriz oyunu ise PS4 sahiplerini ilgilendiriyor. Shadow of the Tomb Raider isimli oyun, Ocak ayına özel bedava oldu. Üçüncü Tomb Raider oyununun yanında GreedFall isimli bir oyun da ücretsiz verilecek.

Shadow of the Tomb Raider, Tomb Raider serisinin en başarılı yapımlarından biri. Serinin önceki oyunlarını oynayıp bu oyunu biraz pahalı olduğu için alamayanlar bulunuyordu. Bu açıdan çok iyi bir fırsat olmuş denebilir. Bir önceki oyun Rise of the Tomb Raider da geçtiğimiz yıl PS Plus'ta ücretsiz dağıtılmıştı.

Sony, 2020'nin son ayında Just Cause 4, Rocket Arena ve Worm Rumble isimli oyunları ücretsiz sunmuştu.

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