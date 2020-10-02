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Teknoloji
Haber Giriş: 02.10.2020 - 05:48 | Son Güncelleme:

PlayStation Plus için Ekim ayında bu oyunlar ücretsiz!

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
PlayStation Plus için Ekim ayında bu oyunlar ücretsiz!
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Sony, her ay olduğu gibi Ekim ayı için de PS Plus abonelerine özel bazı oyunları ücretsiz hale getirdi. İşte abone olanların kaçırmaması gereken o oyunlar...

Sony, Ekim ayında PS Plus aboneleri için bazı oyunları ücretsiz yaptı. Need for Speed: Payback ile Vampyr oyunlarını bu ay boyunca bedava indirebileceksiniz. 6 Ekim tarihinden itibaren ücretsiz olması beklenen oyunlar, 2 Kasım tarihine kadar da ücretsiz indirilmeye devam edecek. Bu tarihten sonra ise oyunlar yeniden ücretli fiyatlarına geri dönecek.

Dünyanın en çok ilgi gören yarış oyunlarından biri olan Need for Speed: Payback'in ücretsiz olması oyuncuları sevindirirken, 1900'lü yılların başlarında geçen bir hikayede vampire dönüşen Dr. Jonathan Reid'in hikayesinin konu edildiği Vampyr de ilgi görecek gibi görünüyor.

PlayStation Plus için Ekim ayında bu oyunlar ücretsiz

Need for Speed Payback

Bu oyunları ücretsiz indirebilmek için PS Plus abonesi olmanız gerekiyor ve bu abonelik de ücrete tabi.

Sony, Eylül ayında da PlayerUnknown’s Battlegrounds yani PUBG ile Street Fighter V'i ücretsiz dağıtmıştı.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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