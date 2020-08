PlayStation Plus abonelerine Eylül ayında bu oyunlar ücretsiz

Sony, PlayStation Plus abonelerine özel Eylül ayında bir dizi oyunu bedava dağıtmaya karar verdi. Bu oyunların arasında ses getiren iki oyun bulunuyor: PUBG ve Street Fighter V.

PUBG, son zamanların en çok oynanan oyunlarından biri. Gördüğü ilgiden dolayı PC, PS4, Xbox One serisi ve mobil cihazlara da uyarlanan PUBG, bir süreliğine PlayStation 4 oyuncuları için ücretsiz olacak. Street Fighter serisinin yeni oyunu da gelişmiş grafikleriyle dikkat çekiyor ve satışa sunulduğunda oyunculardan büyük ilgi görmüştü. Ayrıca bu oyunu internet üzerinden başka oyuncularla oynayabildiğiniz gibi, hikaye modunda da ilerleyebiliyorsunuz.



1 Eylül tarihinden itibaren bedava olacak olan bu oyunlardan önce halihazırda ücretsiz olan ve Ağustos sonunda yeniden ücretli olması beklenen Fall Guys ve Call of Duty Modern Warfare II Campaign Remastered'ı bedava indirebilirsiniz.

Ancak oyunları ücretsiz indirmek için PS Plus aboneliğinizin olması gerektiğini unutmayın.