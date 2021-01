PlayStation oyun fiyatları düştü

Sony, zaman zaman tıpkı Steam ve Epic Games gibi bazı oyunlarının fiyatlarını indirme yoluna gidiyor. Ocak ayının sonlarına geldiğimiz bugünlerde de Sony, yeni bir kampanya ile pek çok oyunun fiyatını indirmiş durumda.

İki hafta sürmesi beklenen indirim kampanyası kapsamında PlayStation Store'a erişimi olan herkes, hesabına indirimde olan oyunları daha uygun bir fiyatla ekleyebilecek.

İşte indirimde olan oyunlar:



Dead Cells - 57 TL

Shadow of the Beast - 32 TL

Spyro Reignited Trilogy - 111 TL

Resident Evil 2 remake + Resident Evil 3 remake (Raccoon City Edition) - 139 TL

Resident Evil Üçlü Paket (RE4+RE5+RE6) - 91 TL

Metro Redux (Metro 2033 Redux+Metro Last Light Redux) - 43 TL

Ratchet & Clank -72 TL

Shadow of the Colossus - 90 TL



Tomb Raider Definitive Edition - 21 TL

MediEvil - 94 TL

Burnout Paradise - 60 TL

Streets of Rage 4 - 79 TL

Metal Slug Anthology - 26 TL

Gravity Rush Remastered - 45 TL

Journey Koleksiyoncu Versiyonu - 53 TL

GTA: The Trilogy (GTA III+GTA: Vice City+GTA: San Andreas) - 124 TL