PlayStation kullanıcılarına kötü haber: Hızınız düşecek

Avrupa Birliği, geçtiğimiz günlerde internet kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılabilmesi ve yeterli gelmesi için YouTube dahil bazı stream servislerinden görüntü kalitesini düşürmesini istemişti. Görüntü kalitesi düştüğünde böylece internetten indirme ihtiyacı daha da azalacaktı. Bu çağrıya kulak veren platformlar ise görüntü kalitelerini düşürmeye başladı. Hatta YouTube, bu kararını Avrupa ile de sınırlı tutmadı ve dünya genelinde görüntü kalitesini 480p çözünürlüğe düşürmeye karar verdi.

Ancak YouTube bu konuda yalnız değil elbette. Bazı stream servisleri dışında Sony de internet trafiğinin gereksiz kullanılmaması adına önemli bir karar aldı. Sony PlayStation sahipleri oyunları artık eski hızlarında indiremeyecek. Yani Sony, indirme hızına kota koymuş durumda. Bir oyunu artık çok daha uzun sürelerde indirebilmeniz mümkün olacak.

Sony'nin bu kararı sadece Avrupa genelini kapsıyor; diğer ülkelerde aynı politikaya bağlı kalıp kalmayacağı ise henüz belirsiz. Diğer yandan Sony'den konuyla ilgili yapılan açıklamada multiplayer oyunların bu hız düşüşünden etkilenmeyeceğinin altı da çizildi.



