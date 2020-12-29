PlayStation 5'lerde şaşırtan hata: Böyle bozuluyor

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Sony, geçtiğimiz haftalarda yeni oyun konsolu PlayStation 5'i Türkiye'de satışa sunmuş ve büyük ilgi görmüştü. Kısa sürede stokları tükenen ve kara borsaya düştüğü için 15 bin TL'ye varan fiyatlarla satılan PS5, bu kez teknik bir hata dolayısıyla gündeme geldi.

PlayStation 5 ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlardan en dikkat çekici olanı ise DualSense'in tuşlarının hızla bozuluyor olması. Bazı oyuncular, bozulmanın oyun oynarken meydana geldiğine dikkat çekerken, sorunun yazılımsal bir hatadan kaynaklanmadığı düşünülüyor.



Diğer bir deyişle donanım sorunu olmasından ötürü gelecek yeni bir güncelleme ile de DualSense'in sorunu çözülmeyebilir.

Sony'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. Ancak DualSense ile ilgili tuş takımının bozulduğu yönünde iddialar artmaya devam ederse şirketin bu konuda sessiz kalmaması bekleniyor.



8299 TL'DEN 15 BİN TL'YE UZANAN FİYATLAR

PS5'in tavsiye edilen satış fiyatı 8299 TL olmasına karşın, stok yetersizliğini fırsata çevirenler 15 bin TL'ye varan fiyatlarla PS5 satışını gerçekleştiriyor.

Diğer yandan Sony'nin disk sürücülü sürümü Türkiye'de satışta bulunuyor. Sürücüsüz model ise gelecek yıl raflardaki yerini alacak, ancak bu model için net bir tarih paylaşılmış değil.



