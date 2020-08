PlayStation 5'in yurt dışı fiyatı ortaya çıktı

Bu yıl Sony, PS5 ile oyuncuların karşısına çıkacak. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen etkinlikte PlayStation 5 ile ilgili önemli ipuçları veren Sony, bazı PS5 oyunlarını da ilk kez sahneye çıkardı.

Diğer yandan PS5'in fiyatından kimse söz etmedi. Ancak Sony'ye yakın kaynaklardan birine göre fiyatlar şöyle:

Diskli PS5 sürümünü alacaklar 499 dolar, disk sürücüsü bulunmayan PS5 sürümünü edinmek isteyenler de 399 dolar ödeme yapacak. Yine aynı kaynağa göre PS5'in oyun kolu DualSense'in fiyatı da 49 euro olarak belirlenmiş durumda.

Wel well well... this leaked #ps5 pricing looks 👌! #teamalldigital baby! pic.twitter.com/IvUVg7clDS