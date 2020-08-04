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Teknoloji
Haber Giriş: 04.08.2020 - 08:38,Son Güncelleme:

PlayStation 5'in yurt dışı fiyatı ortaya çıktı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
PlayStation 5'in yurt dışı fiyatı ortaya çıktı
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Sony'nin Aralık ayına kadar satışa sunmayı planladığı yeni oyun konsolu PlayStation 5 için geri sayım sürerken, konsolun yurt dışı fiyatı da sızdırıldı.

Bu yıl Sony, PS5 ile oyuncuların karşısına çıkacak. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen etkinlikte PlayStation 5 ile ilgili önemli ipuçları veren Sony, bazı PS5 oyunlarını da ilk kez sahneye çıkardı.

Diğer yandan PS5'in fiyatından kimse söz etmedi. Ancak Sony'ye yakın kaynaklardan birine göre fiyatlar şöyle:

Diskli PS5 sürümünü alacaklar 499 dolar, disk sürücüsü bulunmayan PS5 sürümünü edinmek isteyenler de 399 dolar ödeme yapacak. Yine aynı kaynağa göre PS5'in oyun kolu DualSense'in fiyatı da 49 euro olarak belirlenmiş durumda.

Fiyatlar elbette Sony açıklamadığı için netlik kazanmış değil ve Türkiye fiyatlarıyla ilgili ortada bir sızıntı dahi yok.

Diğer yandan PS5 için çıkacak oyunların fiyat etiketi, PS4 olanlara göre 10 dolar daha pahalı olacak. Bu durum, Xbox Series X konsoluna çıkacak oyunlar için de geçerli.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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