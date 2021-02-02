PlayStation 5'in disk sürücüsüz modeli Türkiye'ye geliyor

Sony, PS5 serisinin ikinci modelini de Türkiye'ye getiriyor. PlayStation 5 Dijital Sürüm, Şubat ayında Türkiye’de satışa çıkacak. PlayStation 5 Dijital Sürüm, 5999 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla oyuncularla buluşacak.

PlayStation 5 Dijital sürüm, PS5 konsolunun Ultra HD Blu-ray disk okuyucu içermeyen tamamen dijital versiyonu. PS5 ve PS5 Dijital Sürüm olmak üzere her iki konsol da oyunculara tamamen aynı özellikleri ve aynı performansı sunuyor.



İki PS5 modeli de ultra-yüksek hızlı SSD sayesinde yıldırım hızında yüklemelere; dokunsal geri bildirim desteğiyle derin kapsayıcılığa, uyarlanabilir tetiklere; 3D Ses teknolojisine; ve tamamen yeni nesil için tasarlanmış muhteşem PlayStation oyunlarına sahip.

PlayStation 5’in teknik özelliklerini hatırlayalım.

– İşlemci: Zen 2 mimarili 8 çekirdekli işlemci – 3,5 GHz

– GPU: 10,28 TFLOPS, 36 CU 2,23 GHz

– GPU mimarisi: Özel RDNA 2

– Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit

– Bellek bant genişliği: 448 GB/sn

– Dahili depolama: 825 GB SSD

– IO: 5,55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)

– Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu

– Harici depolama: USB HDD desteği

– Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü



