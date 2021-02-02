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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02.02.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

PlayStation 5'in disk sürücüsüz modeli Türkiye'ye geliyor

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PlayStation 5'in disk sürücüsüz modeli Türkiye'ye geliyor
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Sony, PS5'in disk sürücülü modelinin ardından bu kez sürücüsü bulunmayan seni PS5 modelini Türkiye'ye getiriyor. İşte yeni oyun konsolunun çıkış tarihi ve fiyatı...

Sony, PS5 serisinin ikinci modelini de Türkiye'ye getiriyor. PlayStation 5 Dijital Sürüm, Şubat ayında Türkiye’de satışa çıkacak. PlayStation 5 Dijital Sürüm, 5999 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla oyuncularla buluşacak.

PlayStation 5 Dijital sürüm, PS5 konsolunun Ultra HD Blu-ray disk okuyucu içermeyen tamamen dijital versiyonu. PS5 ve PS5 Dijital Sürüm olmak üzere her iki konsol da oyunculara tamamen aynı özellikleri ve aynı performansı sunuyor.

İki PS5 modeli de ultra-yüksek hızlı SSD sayesinde yıldırım hızında yüklemelere; dokunsal geri bildirim desteğiyle derin kapsayıcılığa, uyarlanabilir tetiklere; 3D Ses teknolojisine; ve tamamen yeni nesil için tasarlanmış muhteşem PlayStation oyunlarına sahip.

PlayStation 5’in teknik özelliklerini hatırlayalım.

– İşlemci: Zen 2 mimarili 8 çekirdekli işlemci – 3,5 GHz
– GPU: 10,28 TFLOPS, 36 CU 2,23 GHz
– GPU mimarisi: Özel RDNA 2
– Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit
– Bellek bant genişliği: 448 GB/sn
– Dahili depolama: 825 GB SSD
– IO: 5,55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)
– Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu
– Harici depolama: USB HDD desteği
– Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

KoçDigital ve Koçtaş perakendede standartları yükseltiyorEv geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş ve uluslararası bilgi birikimini Türkiye’ye taşıyan KoçDigital dünya standartlarında bir stok yönetimi projesine imza attılar. Ödüllü Fit120 projesi sayesinde ürünlerin stok gün sayısı 50 gün azalarak, son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı.(Sponsorlu içerik)
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