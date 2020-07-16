PlayStation 5'e büyük ilgi olunca üretim hızlandı

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Sony, yeni oyun konsolu PlayStation 5 (PS5) için gün sayıyor. Şirket, PS5'e olan ilgiyi beklentilerinin üzerinde görünce üretimi iki katına çıkarmaya karar verdi. Planlanan şekilde üretim sürerse Sony'nin bu yıl bitmeden 10 milyon adet PS5 üretmesi söz konusu. Bu kadar değişikliğinden önce Sony, bu sayıyı 6 milyonda tutmayı planlıyordu.

Sony, 2013 yılının Kasım ayında tanıttığı PS4'ü satışa çıkardığında 2013 sonuna kadar 4.3 milyon adet PS4 satmayı başarmıştı. Benzer şekilde şirket, PS5'i en az 5 milyon satsa bile rakibi Microsoft'a karşı önemli bir başarı göstermiş olacak.

Sony'nin yeni oyun konsolu iki farklı modelden oluşuyor. PS5'in disk sürücülü olan modeli yaklaşık 499 dolardan, disk sürücüsü bulunmayan modeli ise 399 dolardan alıcısına ulaşacak. Ancak bu fiyatların henüz kesin olmadığını da belirtmek gerekiyor.

Sony'nin Ağustos ayı içinde yeni bir PS5 etkinliği düzenlemesi ve yeni oyun konsoluyla ilgili önemli detayları paylaşması bekleniyor.



