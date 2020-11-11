PlayStation 5'e 1400p çözünürlük desteği gelebilir

8299 TL'den ülkemizde satışa sunulacak olan PlayStation 5, bilindiği üzere 1440p çözünürlük desteği sunmuyor. Sony, önceliğinin televizyonlar olduğunu ifade etse de 1440p desteğini isteyenlerin sayısının yüksek olması halinde bu desteği verebileceğini duyurdu.

Sony başkan yardımcısı olan Hideaki Nishino, Twitter'dan yaptığı açıklamada 1440p çözünürlüğünün neden desteklenmediğine açıklık getirdi. Nishino, PS5'te önceliğin tamamıyla TV'ler olduğunu ifade ederken, talebe göre bu kararlarını değiştirebileceklerini kaydetti.

1440p desteğinin bulunmamasının bir teknik sorun olmadığına vurgu yapan Sony'nin donanım mühendislerinden Masayasu Ito, konsolun 1440p çıkış verememesi için bir engele sahip olmadığını belirtti.

PlayStation 5 ABD ve Japonya gibi bazı bölgelerde 12 Kasım'da, Türkiye ve Avrupa'da ise 19 Kasım'da piyasaya sürülecek.



