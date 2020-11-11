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Teknoloji
Haber Giriş: 11.11.2020 - 07:20 | Son Güncelleme:

PlayStation 5'e 1400p çözünürlük desteği gelebilir

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
PlayStation 5'e 1400p çözünürlük desteği gelebilir
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Sony'nin 19 Kasım'da Türkiye'de satışa sunmaya hazırlandığı PlayStation 5, 1449p çözünürlük desteğine sahip değil. Ancak konsolu kullananlardan bu yönde yoğun bir talep olursa da bu destek verilebilir.

8299 TL'den ülkemizde satışa sunulacak olan PlayStation 5, bilindiği üzere 1440p çözünürlük desteği sunmuyor. Sony, önceliğinin televizyonlar olduğunu ifade etse de 1440p desteğini isteyenlerin sayısının yüksek olması halinde bu desteği verebileceğini duyurdu.

Sony başkan yardımcısı olan Hideaki Nishino, Twitter'dan yaptığı açıklamada 1440p çözünürlüğünün neden desteklenmediğine açıklık getirdi. Nishino, PS5'te önceliğin tamamıyla TV'ler olduğunu ifade ederken, talebe göre bu kararlarını değiştirebileceklerini kaydetti.

1440p desteğinin bulunmamasının bir teknik sorun olmadığına vurgu yapan Sony'nin donanım mühendislerinden Masayasu Ito, konsolun 1440p çıkış verememesi için bir engele sahip olmadığını belirtti.

PlayStation 5 ABD ve Japonya gibi bazı bölgelerde 12 Kasım'da, Türkiye ve Avrupa'da ise 19 Kasım'da piyasaya sürülecek.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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