PlayStation 5 ve Xbox Seriex X oyun fiyatları cepleri yakacak

Sony, geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 etkinliğinde hem yeni oyun konsolunu dünyayla paylaşmış hem de bazı PS5 oyunlarını da ilk kez bu etkinlikte gözler önüne sermişti. Diğer yandan Microsoft'un da tam bir oyun canavarı olan Xbox Series X üzerinde son hazırlıklarını yaptığı biliniyor.

Yeni nesil konsollar, beraberinde yeni nesil oyunları da getiriyor. Bu oyunlar çok daha güzel grafiklere sahip olacak; ancak fiyatları da yukarı çekecek. AAA tipi oyunların fiyatları genel olarak 60 dolardan alıcısına ulaşırken, PS5 ve Xbox Series X söz konusu olduğunda bu fiyat 70 dolara çıkıyor.

Hatırlanacağı üzere NBA 2K21'in PS5 ve Xbox Series X sürümlerinin 70 dolardan satışa sunulacağı açıklanmıştı. Oyunun PS4 ve Xbox One fiyatları ise 60 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat tablosu diğer oyunlara da yansırsa yeni konsollar için çıkacak oyunların daha pahalıya geleceği söylenebilir.

Bu fiyat farkının Türkiye özelinde nasıl olacağını ise zaman gösterecek.



