PlayStation 5 üzerinden Spotify nasıl kullanılır?
Sony, bugün itibariyle yeni oyun konsolu PlayStation 5'i Türkiye genelinde satışa sundu. Peki dijital müzik platformlarından Spotify, PS5 üzerinden nasıl kullanılabiliyor?
PlayStation 5, ülkemizde 8299 TL'den bugün itibariyle satışa sunulmuş durumda. Ancak PS5 ile sadece oyun oynamak değil, müzik dinlemek, film ya da dizi izlemek de mümkün.
Bu kapsamda Spotify'ın PlayStation 5 konsolunda yeni bir entegrasyonu bulunuyor ve ilk defa pazara sunulacak PlayStation 5 uzaktan kumandasında da Spotify'a özel bir tuş yer alıyor.
Kesintisiz bir oyun için telefonunuzla müziği kontrol edebileceğiniz gibi en yeni oyun şarkılarını, çalma listelerini ve podcast yayınlarını takip edebilirsiniz.
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