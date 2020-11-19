MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri PlayStation 5 üzerinden Spotify nasıl kullanılır?
GeriTeknoloji PlayStation 5 üzerinden Spotify nasıl kullanılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 19.11.2020 - 12:15 | Son Güncelleme:

PlayStation 5 üzerinden Spotify nasıl kullanılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PlayStation 5 üzerinden Spotify nasıl kullanılır?
Abone Olgoogle-news

Sony, bugün itibariyle yeni oyun konsolu PlayStation 5'i Türkiye genelinde satışa sundu. Peki dijital müzik platformlarından Spotify, PS5 üzerinden nasıl kullanılabiliyor?

PlayStation 5, ülkemizde 8299 TL'den bugün itibariyle satışa sunulmuş durumda. Ancak PS5 ile sadece oyun oynamak değil, müzik dinlemek, film ya da dizi izlemek de mümkün.

Bu kapsamda Spotify'ın PlayStation 5 konsolunda yeni bir entegrasyonu bulunuyor ve ilk defa pazara sunulacak PlayStation 5 uzaktan kumandasında da Spotify'a özel bir tuş yer alıyor.

Kesintisiz bir oyun için telefonunuzla müziği kontrol edebileceğiniz gibi en yeni oyun şarkılarını, çalma listelerini ve podcast yayınlarını takip edebilirsiniz.

ASUS Zenbook Flip S 13 incelemesiASUS'un yeni nesil dizüstü bilgisayarı Zenbook Flip S 13 (UX371), özellikle de iş ve eğitim odaklı bilgisayar arayanlar için biçilmiş kaftan. Oldukça ince ve hafif olan cihaz, buna karşın üstün bir performans sunuyor. Ürünü yakından inceledik. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle