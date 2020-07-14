PlayStation 5 Türkiye fiyatı belli oldu mu?

Bazı haber sitelerinde Sony PS5'in Türkiye fiyatının 7999 TL olacağı yazıldı. Ancak bu fiyattan Sony'nin haberi elbette yok. Yurt dışı fiyatlarının 399 dolardan başlaması beklenen PS5'te bu bilgiler bile net değil. Sony'nin disk sürücüsü bulunmayan PS5'i 399 dolardan, diskli sürümü ise 499 dolardan satmayı beklense de, Sony bu konuda net bir açıklama yapmış değil.

Ancak son günlerde bazı haber sitelerinde PS5'in 7999 TL'den Türkiye'de satışa sunulacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Zira Sony Türkiye ekibinin de bu fiyat bilgisinden haberi yok.



İnternette paylaşılan bu fiyat bilgisi gerçeği yansıtmıyor

Türkiye'de fiyatlar bu fiyatın üzerinde de olabilir, altında da ve bunu net bir şekilde öğrenmek için epey bir süre beklememiz gerekecek.

Xbox Series X ile birlikte bu yıla damga vuracak oyun konsollarından biri olan Sony PS5, 4K oyunculuğu standart hale getiriyor, 8K seviyesine çıkış yapabiliyor. AMD'nin Radeon Navi ailesinden gücünü alan PS5, Ray Tracing desteği de sunacak.