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GeriTeknoloji PlayStation 5 tükendi: Yenileri ne zaman gelecek?
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 26.11.2020 - 09:20 | Son Güncelleme:

PlayStation 5 tükendi: Yenileri ne zaman gelecek?

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PlayStation 5 tükendi: Yenileri ne zaman gelecek?
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Sony, 19 Kasım tarihi itibariyle Türkiye'de de satışa sunduğu yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kısa sürede tüm dünyada tükenen ürünle ilgili akıllardaki soru ise şu: Stoklara ne zaman yeni PS5'ler gelecek?

PlayStation'ın resmi Twitter hesabından önemli bir açıklama yapıldı. PS5'e olan talebin beklentilerin üzerinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada yıl sonuna kadar stoklarda yeni PS5'lerin yerini alacağı kaydedildi.

Ülkemizde 8299 TL'den satışa sunulan PS5, internet üzerinden satış yapan büyük mağazalarda tükenince karaborsaya dahi düşmüş ve fırsatçıların 15 bin TL'ye varan fiyatlarla PS5'leri sattığı dikkat çekmişti.

PlayStation 5 tükendi: Yenileri ne zaman gelecek
Bir başka ilan sitesinde ise 'pes' dedirten bir ilan gözlerden kaçmadı. PS5 almak için sırasını 2000 TL'ye satan fırsatçı elbette yalnız değil ve bu gibi pek çok ilana rastlayabiliyorsunuz.

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