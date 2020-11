PlayStation 5 tükendi: Yenileri ne zaman gelecek?

PlayStation'ın resmi Twitter hesabından önemli bir açıklama yapıldı. PS5'e olan talebin beklentilerin üzerinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada yıl sonuna kadar stoklarda yeni PS5'lerin yerini alacağı kaydedildi.

Ülkemizde 8299 TL'den satışa sunulan PS5, internet üzerinden satış yapan büyük mağazalarda tükenince karaborsaya dahi düşmüş ve fırsatçıların 15 bin TL'ye varan fiyatlarla PS5'leri sattığı dikkat çekmişti.

Bir başka ilan sitesinde ise 'pes' dedirten bir ilan gözlerden kaçmadı. PS5 almak için sırasını 2000 TL'ye satan fırsatçı elbette yalnız değil ve bu gibi pek çok ilana rastlayabiliyorsunuz.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year - please stay in touch with your local retailers.