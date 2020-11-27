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Teknoloji
Haber Giriş: 27.11.2020 - 08:34 | Son Güncelleme:

PlayStation 5 satışları Xbox Series X'i ikiye katladı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
PlayStation 5 satışları Xbox Series X'i ikiye katladı
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Sony'nin uzun zamandır beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'i Türkiye dahil dünya genelinde satışa sundu. Toplam satış rakamlarına bakıldığında ise Xbox Series X'in oldukça arkalarda kaldığı ve PS5'in açık ara önde olduğu dikkat çekti.

VGChartz isimli internet sitesinin derlediği habere göre PS5, dünya genelinde bugüne dek 2.1 ila 2.5 milyon satış adedine ulaştı. PlayStation 4, satışa çıktığı ilk gün 1 milyonluk satış rakamına ulaşırken, 2 milyona ulaşması iki hafta sürmüştü. PS5 ise çok daha kısa sürede bunu başardı. Sony de yaptığı açıklamada PS5 için 'tarihin en hızlı satan konsolu' açıklamasında bulunmuştu.

PS5 satışlarının yarısı ABD sınırları içinde gerçekleşirken, Japonya'da ise bu rakam 120 bin seviyesinde bulunuyor. Avrupa'ya geldiğimizde ise İngiltere'de bu rakam 230 ila 280 bin, Almanya'da 115 bin ila 140 bin, Fransa'da ise 105 bin ila 125 bini buluyor.

PlayStation 5 satışları Xbox Series Xi ikiye katladı

Diğer yandan PS5, bu satış rakamlarıyla birlikte Microsoft'un Xbox Series X'ini de açık ara geride bıraktı. Konsolun bugüne kadar 1.1 ila 1.4 milyon adet sattığı belirtiliyor.

Bir diğer çarpıcı nokta ise daha pahalı olmasına karşın PS5'in disk sürücülü modelinin disk sürücüsü bulunmayan modele göre daha çok satması. Hatta toplam satışlar söz konusu olduğunda yüzde 75'lik kısım disk sürücülü modele ait.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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