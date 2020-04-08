PlayStation 5 oyun kolu tanıtıldı: İşte karşınızda DualSense

Sony, PS5 için son hazırlıklarını yapıyor. Henüz net tarihi bilinmese de, şirket bu yıl içinde yeni oyun konsolunu ortaya çıkaracak. Diğer yandan PS5'in oyun kolu bugünden ortaya çıktı. DualSense ismini taşıyan bu konsol kontrolcüsünde Sony, yeni bir tasarım ortaya çıkarmışa benziyor.

Sony'nin resmi blog sayfasında yayınlanan görüntü ve bilgilere göre DualSense, oyunlara yeni his boyutu katması için geliştirildi. Joystick ve mikrofon tuşları siyah renkte bırakılırken, DualSense'in ağırlıklı olarak beyaz renkte olduğu dikkat çekiyor. Dokunmatik yüzey yine mevcut ve tetik tuşlarının da siyah detaylara sahip olduğu görülüyor.

DualSense'in bir diğer yeniliği ise titreşim seviyesinin daha fazla olması. Oyundaki sahneye göre titreşim hissinin DualSense ile en iyi şekilde verilmesi hedefleniyor. DualSense'te pek çok tuş aynı görevi görüyor; ancak Share tuşu, yerini Create tuşıuna bırakmış. Kullanıcılar bu tuşa bastığında oyun yayınlarını kaydedebiliyor veya diğer herkesle paylaşabiliyor.

DualSense'e dahil edilen hoparlör ve mikrofon da kulaklığa gerek olmadan kullanıcıların sohbet edebilmesine imkan tanıyacak.

DualSense ile ilgili paylaşılan bilgiler bunlarla sınırlı. DualSense'in ortaya çıkmasıyla birlikte PlayStation 5'e bir adım daha yaklaşmış olduk.



