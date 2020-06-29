PlayStation 5 ne zaman çıkacak? Çok beklemeyeceksiniz

PS5 etkinliğinin sona ermesiyle birlikte kullanıcıların aklında tek bir soru kaldı: PlayStation 5 ne zaman çıkacak? Sony'e yakın kaynaklardan biri olan IronManPS5 hesabından paylaşılan bilgiye göre Sony, Kuzey Amerika ve Avrupa'da PS5'i 20 Kasım'da satışa sunmaya hazırlanıyor.

Cihazların fiyatları ise ABD'de 499 dolar, Birleşik Krallık'ta 449 sterlin, diğer Avrupa ülkelerinde ise 499 euro olacak. Ancak PS5 iki farklı sürümde geldiğinden disk sürücüsü bulunmayan PS5 modelini almak isteyenler 100 dolar daha az ödeme yapacak.



PS5 ile gelen DualSense oyun kontrolörünün fiyatı 59.99 dolar, PS5 HD Camera'nın fiyatı 59.99 dolar olacak. PS5 aksesuarları içinde en tuzlu fiyata sahip olan aksesuar ise Pulse 3D Wireless Headset olacak. Aynı kaynağa göre bu ürünün fiyatı 159 doları bulacak.

Kuzey Amerika ve Avrupa'ya göre PS5, Japonya'da bir hafta daha önce satışa sunulacak.

Sony ise tüm iddiaların üzerine henüz herhangi bir açıklama yapmış değil.



