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Teknoloji
Haber Giriş: 04.11.2020 - 07:43 | Son Güncelleme:

PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense kaç TL?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense kaç TL?
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PlayStation 5, 19 Kasım tarihinde Türkiye'de 8299 TL'den satışa sunulacak. Peki konsoldan ayrıca satın alınmak istendiğinde DualSense'in fiyatı ne olacak?

Sony'nin uzun zamandır dört gözle beklenen yeni oyun makinesi PlayStation 5 için geri sayım sürüyor. Türkiye'ye 8299 TL'lik fiyat etiketiyle giriş yapması beklenen ürünün disk sürücüsü bulunmayan modeli ise gelecek yıl raflardaki yerini alacak. Ancak bir tarih henüz verilmiş değil.

Diğer yandan PlayStation 5'in en çok konuşulan aksesuarlarından biri olan kontrolcü DualSense'in Türkiye fiyatı da belli oldu. PS5'i satın alanlar, bir adet de DualSense'i edinmiş olacak. Ancak ikinci bir DualSense'i almak isteyen oyuncuların 1099 TL ödeme yapması gerekecek.

PlayStation 5 ile birlikte gelecek olan diğer aksesuarların fiyatları da henüz belli olmadı.

DUALSENSE PS4 İLE UYUMLU MU?

PlayStation 5'in öne çıkan özelliklerinden biri olan DualSense, PS4 ile uyumlu değil. Ancak kontrolcünün PS3 ve hatta Nintendo Switch ile bile çalışabiliyor olması sürpriz bir durum.

İlgili haberin detayını öğrenmek için tıklayın.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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