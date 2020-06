PlayStation 5: İşte tasarımı ve yeni PS5 oyunları

PS5, kalın ve iki renk tonlu tasarımıyla daha önceki PlayStation konsollarından radikal bir şekilde ayrışıyor. PS5, iki seçenek ile sunulacak: Ultra HD Blu-ray disk okuyucunun bulunduğu standart model ve disk okuyucu bulunmayan dijital model ile oyuncular için seçim şansı sunulacak.

PlayStation 5’in yeni nesil oyunlarını tanımlayan yeni oyunların ilk görüntüleri de yayınlandı. Onlarca oyun arasından çoğu, konsola özel ya da tamamen PS5’e özel olarak geliyor.

Konuyla ilgili, “PlayStation 5 ile, oyunların nasıl olacağına dair beklentileri yeniden tanımlayacak olan, gerçekçi yeni nesil oyun deneyimini ulaştırma konusunda önemli bir sıçrama yapıyoruz.” diyen SIE Başkan ve CEO Jim Ryan, sözlerine şöyle devam etti; “Dünyalar daha zengin ve daha güzel olacak, mümkün olmadığını düşündüğünüz şekilde duyularınızı cezbedecek ve tüm bunları şimşek hızındaki yükleme süreleri sayesinde pürüzsüz bir şekilde deneyimleyeceksiniz. Bugünün gösterisi sadece yeni nesilde neler geleceğinin kısa bir bakışıydı. Topluluğumuza, PS5’in çıkış döneminde bu maceranın bir parçası oldukları için teşekkür ediyoruz.”

Tüm zamanların en büyük oyun serilerinden olan Grand Theft Auto, SIE ve Rockstar Games’in yakın işbirliği sayesinde PS5’e geliyor. Grand Theft Auto V ve Grand Theft Auto Online’ın gelişmiş ve genişletilmiş sürümleri 2021’in ikinci yarısında PS5 için çıkacak. Teknik iyileştirmeler, görsel yükseltme ve performans geliştirmeleri ile birlikte GTAV & GTA Online, PS5 donanımının ve yeni özelliklerinin tüm avantajlarını kullanacak, her zamankinden daha güzel ve daha hassas olacak. Ayrıca, Grand Theft Auto’nun tek başına oynanabilir versiyonu da indirilebilir olacak ve çıktığı zaman tüm PS5 sahipleri için ilk 3 ay ücretsiz olacak. Bir kez alındığı zaman, oyunun indirme hakkı alınmış olacak ve PlayStation Plus üyeliğiyle birlikte PS5 sahipleri GTA Online’ı dilediği kadar oynayabilecek. Son olarak, bugünden itibaren, GTAV PS4 sahipleri 2021 yılında oyunun PS5 versiyonu çıkana kadarki her ay 1 milyon GTA doları alacaklar.

Ayrıca SIE Woldwide Studios ve sektörün en iyi yayıncıları ile geliştiricileri, PS5’in benzersiz deneyimini yansıtacak olan geniş ve derin oyun listesini de gösterdi. PlayStation Studios tarafından geliştirilen bazı ilk parti özel oyunlar: Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games), Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) ve Horizon Forbidden West (Guerrilla Games).

Üçüncü parti yayıncıların, satış rekorları kıran serilerinden NBA 2K21 (2K, Visual Concepts) ve Resident Evil Village (Capcom) ile, tamamen yeni IP olarak PlayStation 5 konsol özel oyunlarından DEATHLOOP™ (Bethesda) ve Project Athia (Square Enix/Luminous Productions) oyunları tanıtıldı. Bağımsız geliştiricilerin yeni oyunları da tanıtıldı; Stray (Annapurna/Blue Twelve Studio) ve Bugsnax (Young Horses), platforma gelecek olan içeriklerin çeşitliliğini göstermiş oldu.

SIE ayrıca oyun deneyimini geliştirmek adına yeni PS5 aksesuarlarını da duyurdu:

PULSE 3D kablosuz kulaklık – 3D ses desteği ve çift gürültü engelleyen mikrofon;

HD Kamera – oyunların muhteşem anlarında kendilerini canlı yayınlayan oyucular için çift 1080p lens özelliği;

Medya Kumandası – filmler ve stream servisleri arasında kolayca gezinmek için dahili mikrofona sahip uzaktan kumanda;

DualSense Şarj İstasyonu – iki adet DualSense™ Kablosuz Kontrolcüyü kolayca şarj etme imkanı.

SIE, PlayStation 5’in fiyatı ve daha fazla bilgiyi önümüzdeki tarihlerde açıklayacak.

SIE Worldwide Studios ve ikinci parti firmaların PS5 oyunları

Astro’s Playroom (Japan Studio)

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV)

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games)

Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

Returnal (Housemarque / XDEV)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)

Üçüncü parti yayıncı ve geliştiricilerin PS5 oyunları