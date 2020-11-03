PlayStation 5 ile gelen DualSense PS4'te çalışıyor mu?

PlayStation 4 Pro'nun ardından yıllar sonra PlayStation 5 sahneye çıkıyor. Türkiye'de de 19 Kasım'da oyuncularla buluşacak olan yeni oyun konsolu, pek çok PS4 oyununu da çalıştıracak ve geriye dönük uyumlu olacak. Peki PS5 ile gelen DualSense, PS4 ile uyumlu mu?

Bu sorunun yanıtı net bir şekilde hayır. MidnightMan isimli bir YouTube yayıncısı, paylaştığı son videoda DualSense'in hangi konsollarla uyumlu olduğunu seyircilerle paylaştı. Bu videoya bakıldığında DualSense'in PS4 ile çalışmadığı, ancak sürpriz bir şekilde PS3 ile uyumlu olduğu dikkat çekti.

Bir diğer ilginç nokta da DualSense'in PS4 uyumu olmamasına karşın Nintendo Switch desteğine de sahip olması. Yani bu konsolda da DualSense çalışıyor.

Elbette DualSense'in Switch'e doğrudan bağlanması pek mümkün değil; fakat üçüncü parti bir cihazla bu bağlantı sağlanmış olabilir.



