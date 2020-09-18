PlayStation 5 ile birlikte piyasaya çıkacak ilk oyunlar tanıtıldı

Sony, geçtiğimiz günlerde yeni oyun konsolu PS5 ile ilgili net detaylar paylaştı. Oyun konsolunun çıkış tarihi netleşirken, fiyatlar da belli oldu. Diğer yandan PS5 ile birlikte oyunculara sunulacak ilk oyunlar da yine bu etkinlikte ekrana geldi.



İşte satışa sunulması beklenen ilk PS5 oyunlarından bazıları:

Spider-Man: Miles Morales

Hogwarts: A Dark Legacy

God of War: Ragnarok

Final Fantasy XIV

Call of Duty: Black Ops Cold War

Devil May Cry 5

Deathloop

Five Nights at Freddy's

Fortnite.

PlayStation'ın rakibi olan Microsoft'un oyun konsolu Xbox da yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X'in Türkiye satış fiyatını bu hafta açıklamıştı.

Kasım ayında piyasaya sürülecek konsolun fiyatı 7 bin 500 TL olarak duyurulmuştu. Fakat bu fiyat bir süre sonra Microsoft sitesinden kaldırıldı.



