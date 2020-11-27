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Teknoloji
Haber Giriş: 27.11.2020 - 16:15 | Son Güncelleme:

PlayStation 5 fiyatları 15 bin TL'ye ulaştı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
PlayStation 5 fiyatları 15 bin TL'ye ulaştı
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Sony'nin 8299 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sürdüğü yeni nesil oyun konsolu PS5, ikinci el satışı yapan mecralardan sonra şimdi de önde gelen e-ticaret sitelerinde de karaborsaya düştü.

Sony, 19 Kasım tarihi itibariyle yeni oyun konsol modellerini Türkiye'ye getirdi. Ancak pandemi sürecinden dolayı ilgi yoğun olunca Türkiye'de olduğu gibi dünya genelinde de stokta PS5 bulabilmek hayli güçleşti.

Bunu fırsat bilenler de çok daha yüksek fiyatlardan konsolları satma yoluna gidiyor. Geçtiğimiz günlerde yine bu sayfalardan paylaştığımız haberimizde fiyatı 15 bin TL'yi bulan PS5'leri karşınıza getirmiştik.

PlayStation 5 fiyatları 15 bin TLye ulaştı

Ancak stoklardaki sorun devam ettiğinden popüler e-ticaret sitelerinde de bu fiyatları görmeye başladık. Bir e-ticaret sitesinde listelenen fiyatlara baktığımızda 14.999 TL fiyat etiketini görüyoruz.

Fiyatları yüksek buldukları için PS5'i yurt dışından getirenler de var. 

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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