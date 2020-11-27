PlayStation 5 fiyatları 15 bin TL'ye ulaştı

Sony, 19 Kasım tarihi itibariyle yeni oyun konsol modellerini Türkiye'ye getirdi. Ancak pandemi sürecinden dolayı ilgi yoğun olunca Türkiye'de olduğu gibi dünya genelinde de stokta PS5 bulabilmek hayli güçleşti.

Bunu fırsat bilenler de çok daha yüksek fiyatlardan konsolları satma yoluna gidiyor. Geçtiğimiz günlerde yine bu sayfalardan paylaştığımız haberimizde fiyatı 15 bin TL'yi bulan PS5'leri karşınıza getirmiştik.



Ancak stoklardaki sorun devam ettiğinden popüler e-ticaret sitelerinde de bu fiyatları görmeye başladık. Bir e-ticaret sitesinde listelenen fiyatlara baktığımızda 14.999 TL fiyat etiketini görüyoruz.



Fiyatları yüksek buldukları için PS5'i yurt dışından getirenler de var.



