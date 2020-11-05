PlayStation 5 alacaklara kötü haber

IGN İtalya'nın paylaştığı bilgiye göre Sony'nin yeni nesil oyun konsolları, önemli bir eksikle geliyor. Beklentilerin aksine PS5, 1440p çözünürlük desteği sunmuyor. Microsoft cephesine geldiğimizde ise hem Xbox Series S'in hem de Xbox Series X'in 1440p desteği sunduğu dikkat çekiyor.

1440p şu anda özellikle de monitör pazarında en popüler çözünürlük tercihlerinden birisi. Ancak Sony'nin yeni konsolunda bu desteği sunmaması düşündürücü.

TÜKENDİ

Türkiye'de bazı e-ticaret sitelerinde ön sipariş yoluyla satışa sunulan PlayStation 5, dakikalar içinde tükendi. 8299 TL fiyat etiketine karşın stokların bu denli hızla erimesi dikkat çekerken, diğer yandan PS5'in kontrolcüsü DualSense'in fiyatı da belli oldu: 1099 TL.



