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Teknoloji
Haber Giriş: 18.11.2020 - 14:27 | Son Güncelleme:

PlayStation 5 aksesuarlarının Türkiye fiyatı belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
PlayStation 5 aksesuarlarının Türkiye fiyatı belli oldu
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Ülkemizde 8299 TL fiyat etiketiyle satılacak olan PlayStation 5'in orjinal aksesuarlarından PS5 Pulse 3D Wireless Headset ile şarj istasyonunun Türkiye fiyatı da belli oldu.

Sony, PlayStation 5'in disk sürücülü modelini 8299 TL'den oyuncularla buluşturuyor. Diğer yandan PS5 kutusundan yalnız çıkıyor olsa da, isteyen oyuncular bu konsol için tasarlanan şarj istasyonu ile birlikte özel kulak üstü kulaklığı da satın alabiliyor.

Bu kapsamda Sony'nin orjinal PS5 kulaklığı olan PS5 Pulse 3D Wireless Headset'in Türkiye fiyatı da belli oldu. 1569 TL'ye satışa sunulacak olan ürün, yurt dışında ise 99.99 dolara satılıyor.

PlayStation 5 kontrolcüsünün şarj istasyonu da 479 TL'den siparişe açıldı. Ancak haberi hazırladığımız saatlerde ürün stokta görünmüyordu.

Konsolun kendi fiyatı gibi aksesuar fiyatlarının da ülkemizde oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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