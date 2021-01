PlayStation 4 üretimi durduruluyor

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, radikal bir karara imza atarak PlayStation 4 serisinin fişini çekmeye hazırlanıyor. Henüz bir tarih paylaşılmasa da 2021'de bu konsolların üretimi durdurulacak ve üretim tamamen PS5'e kaydırılacak.

Japonya'da yaşayan Cheesemeister isimli bir Twitter kullanıcısı da bu duruma dikkat çekerek konsolun belirli versiyonlarının artık üretilmeyecek olmaları nedeniyle yeniden stoklara girmeyeceğine dikkat çekti.

Stoklara yeniden girmesi beklenmeyen PS4 modelleri ise şöyle:

PS4 500GB Beyaz

PS4 1TB Siyah

PS4 1TB Beyaz

PS4 2TB Siyah

PS4 Pro 1TB Beyaz

“Dear customers: due to the manufacturer ending production, the following products will not be restocked.”

・PS4 500GB Glacier White

・PS4 1TB Jet Black

・PS4 1TB Glacier White

・PS4 2TB Jet Black

・PS4 Pro 1TB Glacier White