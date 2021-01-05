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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 05.01.2021 - 08:42 | Son Güncelleme:

PlayStation 4 üretimi durduruluyor

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PlayStation 4 üretimi durduruluyor
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Sony, yıllardır milyonlarca oyunsevere ulaşan PS4 serisi oyun konsollarının üretimini durdurmaya hazırlanıyor. Şirket, PS5 serisi ile yola devam edecek.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, radikal bir karara imza atarak PlayStation 4 serisinin fişini çekmeye hazırlanıyor. Henüz bir tarih paylaşılmasa da 2021'de bu konsolların üretimi durdurulacak ve üretim tamamen PS5'e kaydırılacak.

Japonya'da yaşayan Cheesemeister isimli bir Twitter kullanıcısı da bu duruma dikkat çekerek konsolun belirli versiyonlarının artık üretilmeyecek olmaları nedeniyle yeniden stoklara girmeyeceğine dikkat çekti.

Stoklara yeniden girmesi beklenmeyen PS4 modelleri ise şöyle:

PS4 500GB Beyaz
PS4 1TB Siyah
PS4 1TB Beyaz
PS4 2TB Siyah
PS4 Pro 1TB Beyaz

Ancak üretimin durması Sony'nin PS4 desteğini sona erdireceği anlamına gelmiyor. Şirket, bir süre daha PS4'lere destek olması sürdürecek ve iki yılın ardından PS4 yerini tamamen PS5'e bırakmış olacak.

Sony'den konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

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