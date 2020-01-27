PlayStation 4 oyunlarında fiyatlar düştü

En çok satan NBA oyun serisi NBA 2K’nın en son sürümü olan NBA 2K20, bu sene kadın dövüşçüleri de barındırarak en zengin oynanabilir karakter seçkisini sunan WWE 2K20, oyun dünyasına nişancı türüyle loot sistemini birleştirerek tanıştıran Borderlands 3, Obsidian firmasının yeni dünyaları keşfetmenizi sağlayacak en yeni oyunu The Outer Worlds, PlayStation 4’ün en iyi oyunları arasında gösterilen vahşi batı macerası Red Dead Redemption 2 ve NBA’i sokak basketboluyla tanıştıran NBA 2K Playgrounds 2 oyunları yarıyıl döneminde herkesin oynayabilmesi için indirimli olarak satılacak.

20 Ocak ile 3 Şubat 2020 tarihleri arasında indirimde yer alan tüm PlayStation 4 Take-Two Interactive oyunları ve tavsiye edilen perakende satış fiyatları: