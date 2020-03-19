PlayStation 4 oyunları PlayStation 5'te çalışacak mı?

Sony, bu yıl sonlarına doğru yeni oyun konsolu PlayStation 5'i görücüye çıkaracak. PS4 Pro'ya göre hayli güçlü donanım özelliklerine sahip olacak olan cihaz ile bu yıl itibariyle satışa sunulacak en yeni PS5 oyunları da oyunculara daha üst seviye bir oyun deneyimi sunacak. 4K çözünürlüğü standart bir hale gelirken, oyuncuların merak ettiği bir konu ise geriye dönük uyumluluk konusu.

PS4'ü alanların PS3 oyunlarını çalıştırma sorunu yaşadığı biliniyor. Şirketin PS5'te nasıl bir strateji izleyeceği ise bugüne dek bilinmiyordu. Ancak Sony cephesinden gelen açıklamalara bakıldığında, bu konuda önemli bir adım atılmışa benziyor. PlayStation'ın mimari lideri olarak bilinen Mark Cerny, konuyla ilgili yaptığı açıklamada PlayStation 4'ün en çok oynanan 100 oyununu PlayStation 5 üzerinde test ettiklerini ve bu oyunların neredeyse tamamının sorunsuz bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Ancak Cerny, oyunların tek tek test edilmesi gerektiğinin de altını çiziyor ve ilk etapta pek çok PS4 oyununun PS5'te çalışmayacağına vurgu yapıyor. Zaman içinde geriye dönük uyumluluk süreci tamamlanacak ve testler sona erdiğinde pek çok PS4 oyunu, PS5 ile de oynanabilecek hale gelecek.



