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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 08.01.2021 - 09:23 | Son Güncelleme:

PlayStation 2'ye benzeyen PS5 modeli ortaya çıktı

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PlayStation 2'ye benzeyen PS5 modeli ortaya çıktı
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Sony, geçtiğimiz aylarda yeni oyun konsolu PS5'i dünyaya sundu. Bu kez dikey tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken PS5'in yeni bir modeli daha geldi. Yılların efsane oyun konsolu PS2'den ilham alan yeni PS5 modeli, büyük ilgi gördü.

Bir tasarım şirketi olan SUP3R5, PS5'in özel bir sürümünü ortaya çıkardı. PlayStation 5 ile aynı donanım özelliklerine sahip olan yeni PS5'in en büyük farkı ise tasarımda görülüyor.

PS2'den ilham alınarak geliştirilen bu özel PS5'in DualSense isimli oyun kolu da aynı şekilde tasarlandı.

Bu özel PS5 modelinden sadece 304 adet üretildi. Bu rakamın ise şöyle bir önemi var: Şirket, PS2'nin çıkış tarihi olan 03/04/00'i baz alarak satış adedini belirledi.

PlayStation 2ye benzeyen PS5 modeli ortaya çıktı

Gelelim fiyatlara... Retro PS5, 649 dolarlık fiyat etiketine sahip. Retro DualSense ise 99 dolara alıcısına ulaşacak.

1 AY İÇİNDE 3.4 MİLYON ADET SATTI

Digitimes'ın raporuna göre PS5, satışa sunulmasıyla birlikte ilk 4 hafta içinde 3.4 milyon adet satış yaptı. 2021 yılıyla ilgili de bir öngörüde bulunan rapor, satışların toplamda 18 milyon adedi bulabileceğine dikkat çekiyor.

Diğer yandan ülkemizde PS5'in disk sürücülü modeli satılıyor. Disk sürücüsü bulunmayan diğer modelin gelecek yıl ülkemize gelmesi bekleniyor. Bu model, daha uygun bir fiyata sahip olacak.



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