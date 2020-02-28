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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 28.02.2020 - 11:28,Son Güncelleme:/

Plants vs. Zombies 3 hem iOS hem Android için geliyor

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Plants vs. Zombies 3 hem iOS hem Android için geliyor
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Yayınlandığı ilk günden bu yana kullanıcılardan büyük ilgi gören Plants vs. Zombies serisine yeni bir halka daha ekleniyor. Plants vs. Zombies 3, çok yakında Android ve iOS cihazlar için kullanıcılara sunulacak. Peki yeni oyunda neler göreceğiz?

Kullanıcıların yetiştirdikleri çiçeklerle zombilere karşı mücadele verdiği sıra dışı oyun Plants vs. Zombies, ilk sürümü yayınlandığında hem grafikleri hem de müzikleri ve oynanışıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Oyun gördüğü ilgiden dolayı yeni sürümlerle sürekli güncellenirken, bu kez Plants vs. Zombies 3'ün mobil cihazlara geleceği duyuruldu.

Plants vs. Zombies 3 hem iOS hem Android için geliyor

Plants. vs. Zombies oyunun ilk sürümü böyle görünüyordu

YouTube üzerinde de kısa bir fragmanı yayınlanan yeni oyun, yenilenen grafikleri, oynanışı ve çiçekleriyle farklı bir dünya sunacağa benziyor. 2D yerine 3D yani 3 boyutlu grafikleriyle gelmesi beklenen Plants vs. Zombies 3, oyuncuları ekrana daha fazla hapsedecek gibi görünüyor. 

Oyunun dikkat çeken bir diğer yeniliği de dikey modda oynanabilecek olması. Yani oyunu dileyen dikey olarak da telefonunda oynama şansına sahip olacak. Bu durum oyunda görüş açısını daraltsa da, kullanıcıların farklı ortamlarda oyunu daha kolay oynayabilmesi için düşünülmüş. 

Plants vs. Zombies 3 hem iOS hem Android için geliyor

Plants. vs. Zombies 2'den bir ekran görüntüsü

Oyunun ne zaman yayınlanacağı belli değil; ancak ilerleyen haftalarda çıkış tarihinin resmi kanallar üzerinden paylaşılması bekleniyor. 

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