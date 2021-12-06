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PİLOT’un 9. dönemi tamamlandı

#Türk Telekom#Pilot#Teknoloji
PİLOT’un 9. dönemi tamamlandı

Türk Telekom, PİLOT hızlandırma programı ile bu yıl 18 girişime 5 milyon TL üzerinde destek sağlarken, bugüne kadarki toplam nakit desteği yaklaşık 10 milyon TL’ye ulaştı. PİLOT’tan 2013 yılından bu yana toplamda 91 girişim mezun oldu ve 39’u yatırım alırken, mezunlardan 3 ekip dünyanın en büyük inovasyon platformlarından Plug and Play’in 4 haftalık ABD programına katılma hakkı kazandı.

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Türk Telekom’un hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT’un 9. dönemi tamamlandı. Bu dönemde PİLOT programından mezun olan 18 girişim, 6 Aralık’ta çevrim içi düzenlenen PİLOT Demo Day etkinliği ile tanıtıldı. Ağırlıklı olarak yapay zekâ odaklı, nitelikli ve özgün teknolojiler geliştiren ekiplerin oluşturduğu 18 girişimin her biri 200’er bin TL nakit desteğin sahibi oldu. 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini büyütmek ve sektörümüze değerli paydaşlar kazandırmak için hayata geçirdiğimiz PİLOT programı ile girişimleri desteklemeyi sürdürüyoruz” dedi. 

Üç ay süren programın tamamlanmasıyla mezun olan girişimler; reklam doğrulama hizmeti sunan Adnsafe, akıllı tarım uygulaması Agrovisio, yapay zekâ ve derin öğrenme veri servisi Arcanor, döngüsel ekonomi yeşil fintek çözümü Barty, şarj istasyonu çözümü Bluedot, otonom iş süreçleri geliştirme platformu Cameralyze, kolektif veri açıklama servisi Co-one, maliyet tahminleme ve tedarik zinciri yönetimi çözümü Costifier, dijital platformlardaki sahte ürünleri tespit eden Counterfake, sosyal medya karar destek çözümü Earnado, yapay zekâ destekli nöro teknoloji platformu emoty.Al, yapay zekâ ve doğal dil işleme tabanlı müşteri deneyim çözümü Feedgage, tedarik zinciri yönetim platformu Freightest, yapay zekâ tabanlı desen ve doku üretim yazılımı MYTH.AI, e-ticaret analitik çözümü NeSatılır.com, üç boyutlu kalite kontrol yapılmasını sağlayan çözüm surfvis.ai, siber güvenlik çözümü Wallids ve video analitik çözümü XENA-VISION, PİLOT Demo Day kapsamında sunumlarını paylaştı. 

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