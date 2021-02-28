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Teknoloji
Haber Giriş: 28.02.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

PİLOT için başvurular 1 Mart’ta başlıyor

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PİLOT için başvurular 1 Mart’ta başlıyor
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Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT için başvurular 1 Mart’ta başlıyor. Yeni dönemde PİLOT’a kabul edilecek ekip sayısı 20’ye, verilecek nakit desteği ise 200 bin TL’ye çıkarıldı. Ayrıca programı tamamlayan ekipler arasından seçilenler, dünyanın en büyük inovasyon platformu Plug&Play’in 4 haftalık ABD programına katılma fırsatı yakalayacaklar.

Türk Telekom’un girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak amacıyla hayata geçirdiği PİLOT’ta 9. dönem başvuruları 1 Mart’ta açılıyor. Bu yıl, PİLOT programına kabul edilecek ekip sayısı 20’ye yükselirken, girişimlere verilecek nakit desteği de 200 bin TL olarak belirlendi. Başvurular ilgili web sitesinden yapılabilecek.

850 kişiye istihdam, 60 milyon TL ciro 

PİLOT ile yerli ve millî girişimlere destek olarak ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, “Bugüne kadar PİLOT’tan mezun 73 girişime Türk Telekom tarafından toplamda 5 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği verdik. Mezun girişimlerimizin, 2020 yılında 850 kişiye istihdam sağladığını ve 60 milyon TL ciro elde ettiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Hedefimiz çok daha fazlası. Bunun için yeni döneme kabul edilecek girişim sayısını ve onlara sunacağımız nakit desteğini artırırdık. Ayrıca PİLOT’a yurt dışı program ekleyerek içeriği daha da zenginleştirdik. Girişimcileri başvuru yapmaya davet ediyor ve hepsine şimdiden başarılar diliyorum” dedi. 

Başvurular sonucunda seçilen 20 ekip, program süresince geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom’un iş bağlantılarına erişim olanağı bulacak. Programa katılan ekipler Türk Telekom ile iş birliği yapma ve TT Ventures’tan yatırım alma fırsatı yakalayacaklar. Ekipler ayrıca program süresince çeşitli eğitimlere katılacak; ofis alanı, teknoloji alt yapısı, mobil iletişim paketi ve tanıtım desteği alacak. Şehir dışından programa katılacak ekipler konaklama imkanından faydalanabilecek. Program sonunda 20 girişim arasından seçilecek ekipler, dünyanın en büyük inovasyon platformu ve girişim sermayesi platformlarından Plug&Play’in 4 haftalık Amerika programına katılacaklar. Bu sayede girişimler, fikirlerini dünya çapındaki yatırımcılara tanıtma ve global şirketlerle iş birliği yapma imkanı elde edecekler.

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